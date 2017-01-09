Названы лауреаты кинопремии "Золотой глобус": триумф "Ла-Ла Ленда". Список

Вечером в воскресенье, 8 января, в отеле Беверли-Хилтон в Лос-Анджелесе состоялась торжественная 74-я церемония вручения премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2016 год.
Триумфаторами можно назвать команду мюзикла "Ла-ла-ленд", победившего в семи номинациях (во всех, где он был представлен).
- Церемония вручения премии "Золотой глобус 2017". Фоторепортаж
Список победителей
Лучшим драматическим фильмом был назван "Лунный свет" режиссера Барри Дженкинса.
Лучшим фильмом комедийного жанра признан мюзикл "Ла-ла-ленд" Дэмьена Шазелла, который также был назван лучшим режиссером года.
Лучшим драматическим актером признан Кейси Аффлек за роль Ли Чандлера в "Манчестер у моря", лучшей актрисой – Изабель Юппер — "Она" (за роль Мишель Леблан).
Лучший комедийный актер – Райан Гослинг – "Ла-Ла Ленд" (за роль Себастьяна), лучшая актриса – Эмма Стоун – "Ла-Ла Ленд" (за роль Мии Долан).
Лучший актер второго плана – Аарон Тейлор-Джонсон – "Под покровом ночи" (за роль Рэя Маркуса), лучшая актриса второго плана – Виола Дэвис – "Ограды" (за роль Роуз Максон).
Лучший сценарий – Дэмьен Шазелл – "Ла-Ла Ленд".
Лучшая музыка к фильму – Джастин Гурвич – "Ла-Ла Ленд".
Лучшая песня – City of Stars – "Ла-Ла Ленд" – музыка: Джастин Гурвич, слова: Бендж Пасек, Джастин Пол.
Лучший анимационный фильм – "Зверополис".
Лучший фильм на иностранном языке – "Она" (Франция).
Лучший телевизионный сериал (драма) – "Корона".
Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл) – "Атланта".
Лучший мини-сериал или телефильм – "Американская история преступлений: Народ против О. Джея Симпсона".
Лучший актёр в драматическом телесериале – Билли Боб Торнтон – "Голиаф" (за роль Билли Макбрайда).
Лучшая актриса в драматическом телесериале – Клэр Фой – "Корона" (за роль Елизаветы II).
Лучший актёр в телесериале (комедия или мюзикл) – Дональд Гловер – "Атланта" (за роль Эрнеста "Эрна" Маркса).
Лучшая актриса в телесериале (комедия или мюзикл) – Трэйси Эллис Росс – "Темнеющие" (за роль Рейнбоу Джонсон).
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