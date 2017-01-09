В марте в Израиле наступит "Ледниковый период"

Единственное представление самого популярного российского телевизионного шоу "Ледниковый период" при участии выдающихся мастеров фигурного катания, популярных актеров, телеведущих, музыкальных исполнителей, звезд театра состоится 18 марта 2017 года в зале "Гейхал Менора Мивтахим" в Тель-Авиве.

Бессменным тренером и автором проекта является знаменитый фигурист - чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, чемпион России, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, заслуженный мастер спорта России, хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух.

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По многочисленным просьбам израильской публики популярное российское телевизионное ледовое шоу "Ледниковый период" при участии чемпионов фигурного катания вновь приезжает в Израиль. Единственное большое представление мировых звезд состоится 18 марта, на исходе субботы, в тель-авивском дворце спорта "Гейхал Менора Мивтахим". Специально для этого события будет создана ледовая арена.

Телевизионное шоу на льду "Ледниковый период" давно уже завоевало огромную зрительскую аудиторию любителей фигурного катания. Этот великолепный, блестящий проект, стал одним из наиболее рейтинговых в мире, благодаря участию в нем самых ярких, выдающихся мастеров фигурного катания. Головокружительный успех этого сверкающего, роскошного, бесконечно креативного телевизионного проекта в России, подтолкнул его организаторов к созданию международного шоу, в которое вошли самые лучшие, звездные номера участников телевизионной передачи. Главные герои шоу - знаменитости: актеры, телеведущие, музыкальные исполнители, звезды театра, выдающиеся спортсмены. Они выходят на лед вместе со звездами мирового фигурного катания, олимпийскими чемпионами и призерами олимпийских игр, чемпионами мира и Европы и призерами этих первенств. Приглашенным для участия в шоу непрофессионалам приходится осваивать самые азы танцев на льду, ведь многие из них впервые встают на коньки. Виртуозное мастерство владения коньком чемпионов в сочетании с харизмой и артистизмом новичков превращают происходящее на льду в интригующее драматическое действо, заставляющее публику искренне сопереживать героям спортивной арены и неистово болеть за их успех.

Бессменным тренером и автором проекта является знаменитый фигурист - чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, чемпион России, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, заслуженный мастер спорта России, хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух.

Его потрясающие ледовые спектакли с участием звезд мирового фигурного катания уже посмотрели более пяти миллионов зрителей во всем мире.

Впечатляющее своим размахом, великолепными визуальными эффектами, роскошными костюмами, невероятно волнующими, заставляющими грустить и смеяться номерами под самую лучшую музыку, встреча лицом к лицу с настоящими легендами мирового фигурного катания и любимыми звездами театра и кино – весь этот грандиозный букет в марте Ильи Авербуха привезет в Израиль, где и устроит феерический, ни с чем несравнимый, самый настоящий "Ледниковый период", а над Тель-Авивом всего на один вечер засияет ярчайшее созвездие самых именитых мастеров фигурного катания. Вечером 18 марта на тель-авивский лед выйдут:

- трехкратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в танцах на льду, заслуженный мастер спорта России Татьяна Навка;

- олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров, заслуженный мастер спорта России Алесей Ягудин;

- чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, чемпионка России, заслуженный мастер спорта РФ Мария Петрова;

- двукратная чемпионка мира, многократный призер чемпионатов Европы, участница трех Олимпиад, тринадцатикратная чемпионка Болгарии Албена Денкова;

- тринадцатикратная чемпионка Литвы, двукратный призер чемпионатов Европы, призер чемпионата мира в танцах на льду, участница пяти Олимпийских игр Маргарита Дробязко;

- олимпийская чемпионка в парном катании, пятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России Татьяна Тотьмянина; - олимпийский чемпион по фигурному катанию, двукратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы и трехкратный чемпион России Максим Маринин;

- олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира среди юниоров и трехкратный чемпион России, заслуженный мастер спорта РФ Роман Костомаров;

- чемпион мира, двукратны чемпион Европы, чемпион России, заслуженный мастер спорта РФ Алексей Тихонов,

- многократный чемпион Литвы, двукратный призер чемпионата Европы, призер чемпионата мира в танцах на льду, участник пяти зимних Олимпиад Повилас Ванагас;

- двукратный чемпион мира, многократный призер чемпионатов Европы, участник трех Олимпиад, десятикратный чемпион Болгарии Максим Ставиский;

- двукратный чемпион мира, чемпион мира среди молодежных команд, центральный нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России, заслуженный мастер спорта РФ по хоккею Евгений Кузнецов;

- двукратная чемпионка мира среди юниоров и двукратная чемпионка мира среди профессионалов в парном катании, мастер спорта СССР международного класса Елена Леонова;

- двукратный чемпион мира среди профессионалов в парном катании Андрей Хвалько;

- ледовые акробаты, постоянные участники ледовых шоу Ильи Авербуха Владимир Беседин и Алексей Полищук.

Имена этих выдающихся спортсменов навсегда вписаны в историю побед фигурного катания. Участие в телепроекте "Ледниковый период" и других проектах Ильи Авербуха раскрыло в них яркие артистические таланты, приковывающие внимание миллионов поклонников. Чемпионы всегда остаются чемпионами – каждая встреча с ними превращается в настоящий праздник для зрителей.

Вместе с мастерами конька в "Ледниковом периоде" в Израиле примут участие звезды театра, кино и телевидения, музыканты, оперные и эстрадные певцы из России и Израиля. Имена российских и израильских звезд, которые примут участие в "Ледниковом периоде" будут объявлены в ближайшие дни. Новое шоу объединит традиции и красоту российского фигурного катания, страсть и эмоциональность ближневосточного характера и самые современные технологии в области проведения спортивно-развлекательных мероприятий.

Единственное представление великолепного, блестящего самого популярного и успешного российского телепроекта "Ледниковый период" состоится: Публикуется по материалам PR-агентства