Интервью с Марией Мускевич накануне премьеры в Израиле документального фильма "Путин навсегда?"

13 января в зале а-Тейва (Тель-Авив) пройдет премьера полнометражного документального фильма Кирилла Ненашева “Путин навсегда?”. Продюсер и соавтор фильма Мария Мускевич рассказала об истории создания картины, о своих будущих режиссерских планах и “путинской алие”.

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Это не первый показ фильма за рубежом, какую публику вы ожидаете на израильской премьере?

Когда мы показываем наш фильм за границей, мы всегда внимательно смотрим на тех, кто приходит, смотрит и задает вопросы. Могу только предположить, что тут наша аудитория будет связана с феноменом “путинской алии”, который хорошо описала Алина Ребель в своей статье. Ее текст я воспринимаю как определенный философский манифест волны репатриации в Израиль последних двух-трех лет. То есть, в первую очередь, это люди, с которыми мы пять лет назад прожили протестное полугодие и которые потом стали уезжать из России. Да, по разным причинам, но в том числе и потому, что протест “сдулся”. Я не очень люблю это высказывание, я иначе оцениваю все, что тогда происходило, но так принято говорить, что протест потерял свою интенсивность, потерял тот момент, который в айкидо называется айки-момент - самый благоприятный для нанесения стратегического удара по противнику… Такой момент был упущен - и тогда люди решили немножечко перегруппироваться, направить свою энергию во что-то другое, в том числе и в построение собственной жизни в другой стране. Те, у кого были еврейские корни, воспользовались этим для переезда в Израиль…

Мне кажется, что именно для таких людей “тормозной путь” - от протестного полугодия до окончательной интеграции в новой стране и превращения в 100%-го израильтянина, который вообще не вспоминает о Путине, разве что под Новый год, когда тот появляется на экране - этот путь очень длинный. Невозможно сразу сбросить, как балласт, все эмоции и перестать быть тем человеком, которым ты был, когда выходил на Болотную площадь. Я убеждена еще и по собственному опыту, по собственным эмоциям, что человек не должен сжигать в себе это прошлое. Я бы хотела увидеть на показе людей, которым это все дорого, у которых есть ощущение, что это был важный период, а не какой-то дурацкий, карнавальный, как теперь говорят. Мне кажется, что нужно посмотреть наш фильм и порефлексировать вместе на эту тему, хотя и существует такое мнение, что раз мы все сюда приехали, то не надо продолжать говорить про политику в России, что мы для того и приехали, чтобы больше никогда об этом не вспоминать.

Надо сказать, что по роду своей деятельности, я больше продюсер, чем режиссер. Я на связи с Россией каждый день: часто езжу, большая часть моих проектов связана с Россией, передо мной совершенно не стоит задача полностью сжигать мосты, но я не знаю, как живется другим людям - может быть, это для них единственный шанс нормально интегрироваться, я никому не хочу навязывать свою позицию…

Расскажите об истории создания фильма и о механике кинопроизводства? Как родилась эта идея? Или уже были готовые, снятые материалы, с которыми надо было что-то делать?

До этого проекта мы не были знакомы с режиссером Кириллом Ненашевым. Мы встретились на одной вечеринке в канун 2012 года, как раз после первого митинга на Чистых прудах, ведь именно с него и началась эскалация протестной активности. Тогда мы разговорились с Кириллом о том, что на наших глазах происходит нечто необыкновенное… и что надо снимать. Обычно на таких сборищах много бывает разговоров, которые ничем не заканчиваются. К моему удивлению, через несколько дней мы нашлись в соцсетях и встретились уже абсолютно серьезно, по-деловому. Кстати, именно тогда образовалось множество больших и малых документальных коллективов, которые бросились снимать все, что происходило. Быстрее всех отчитались “разбежкинцы” (выпускники и студенты Школы документального театра и кино Марины Разбежкиной - прим. ред.) - первым вышел их фильм “Зима, уходи!”. Потом был фильм “Срок”, а затем, с большим отставанием по времени, и наш фильм.

Мы снимали в хронологическом порядке - митинги, один за другим - но было понимание, что нам нужен сквозной герой, ведь ни я, ни Кирилл не были частью маргинальной протестной тусовки в то время, когда мало кто знал, кто все эти люди. Нам был нужен проводник в мир протестной активности, человек, который там давно, который сможет объяснить каждый шаг. Мы такого нашли - это Всеволод Чернозуб… Сначала у нас было два претендента, но первым откликнулся Сева. Мы назначили с ним первую пробную съемку и попросили рассказать о себе, о том, что он делает в протесте, о движении в целом; объяснить, куда мы все попали, когда стали ходить с белыми ленточками? После этого интервью стало понятно, что герой найден!

Севу мы снимали на протяжении полугода. Он рассказывал действительно много, и мы подружились. Потом нам понадобился антигерой - тот, кто будет противовесом Севе, кто будет отвечать за другую точку зрения. Мы искали этого героя среди людей, выступавших за Путина, но они категорически отказывались сниматься. Это сейчас с этим проблемы уже нет - все готовы говорить, а тогда такая проблема реально существовала, общий тренд был все-таки другой. Но как-то на одном провластном митинге на Поклонной горе мы нашли Виталия Морозова - товарища с бородой….

Нас часто спрашивают, почему мы выбрали такого карикатурного персонажа? Это не мы - он сам нас выбрал, к нам вышел и сказал: “Я буду сниматься в вашем фильме”. Он, конечно, эффектный, кинематографичный персонаж, с бородой, с иконами, но при всем при этом - очень искренний. Есть и другие герои в нашем фильме, которые говорят про Путина, но почти все они со стеклянными глазами, зомбированные, а Виталий как раз настоящий.

Чтобы соблюсти баланс между двумя героями, мы даже сняли одну постановочную сцену. Мы усадили Севу и Виталия за один стол в кафе, чтобы поиграть, устроить такой документальный театр - разговор двух разных частей российского общества. Но диалога не вышло. В фильме остался лишь один фрагмент их длинной беседы, во время которой каждый произносит свой монолог. Они не дрались, не кидали друг в друга чашки, но каждый остался при своем мнении.

А потом мы четыре года никак не могли завершить наш фильм. Была смонтирована хронологическая последовательность рассказа о событиях, но не было главной ноты, на которую мы ориентируем наш рассказ. После выхода фильмов “Зима, уходи!” и “Срока” мы поняли, что обладаем уникальным материалом, что у нас есть последний шанс дорассказать об этом периоде времени, к которому мы относились очень чувствительно, с большой, что ли, любовью… Мы много спорили с Кириллом, много ругались, пережили тяжелый момент соавторства, но в процессе всех этих сложных переговоров мы пришли к единому мнению о том, каким должен быть наш фильм. Сама жизнь подсказала, ведь она стала меняться: произошла аннексия Крыма, начали усиливаться милитаристские настроения, потом случилось убийство Немцова - то есть стали происходить какие-то страшные вещи, которые мы не могли себе даже представить в тот светлый период протестного полугодия. Мы вели страну к другому, а получилось искажение того, к чему мы стремились, такое кривое зеркало. И вдруг стало понятно, что мы все тогда выбрали Путина, несмотря на то, что ходили с белыми лентами и говорили об изменениях. Все равно - мы опять пошли и проголосовали за этого человека, и теперь, по прошествии пяти лет, мы имеем все эти последствия. Как только мы это с Кириллом осознали, то во время окончательного монтажа переместили фокус фильма из прошлого в настоящее. Отсюда родилось и название.

Правда ли, что в названии фильма “Путин навсегда?” изначально не было вопросительного знака?

Название без знака вопроса предложила я - Кирилл согласился. Мы даже так подали наш фильм на фестиваль “Артдокфест”… Фильм был уже смонтирован, когда мы заменили финальную музыкальную композицию на песню Егора Летова - и тут все вместе покрылось жутким драматизмом. Такое было ощущение, что этот фильм - некролог всему протестному движению. Мы хотели что-то досказать, а фактически вбили в него последний гвоздь. И тогда Кирилл, которому свойственны резкие эмоциональные порывы, у него очень сильная режиссерская интуиция, сказал, что мы не можем выпустить картину без знака вопроса в конце. Потому что мы не хотим это утверждать, потому что он не хочет, чтобы это так звучало.

Какие ваши дальнейшие планы в Израиле? Что вы собираетесь снимать?

Мы так долго не могли смонтировать этот фильм, что я себя погрузила в своеобразный режиссерский целибат, сказала себе, что не имею права снимать ничего сама до тех пор, пока мы не сделаем эту картину. Действительно, за эти 5 лет я не сделала ни одного фильма как режиссер, а только продюсировала. Но теперь, когда картина вышла, я освободилась от обета молчания, и теперь я могу делать фильмы сама. И сейчас я работаю над следующей историей, которая будет называться “Уехавшие”.

Название явно связано и с так называемой “путинской алией”?

С одной стороны, это продолжение фильма “Путин навсегда?”, а с другой - новая история про политическую эмиграцию как общественную силу, про те сообщества, которые сейчас создаются в разных странах, где сложились сильные диаспоры выходцев из России. Фильм будет и о тех, кто эмигрировал, чтобы не стать фигурантами Болотного дела. Среди них и Сева Чернозуб, который живет теперь в Вильнюсе. Он один из активных участников политэмигрантсткого сообщества в Литве и один из организаторов форума “Свободная Россия”, который проходил в Вильнюсе несколько раз. Я сейчас изучаю всю эту историю, и меня здесь в Израиле безумно интересует настроение людей, которые переехали сюда жить. Мне интересно, что они думают на этот счет, какие у них эмоции, думают ли они, что можно что-то делать полезное для своей первой родины - для России? Хотят ли они это делать?

Я согласна услышать в свой адрес: “Иди к черту!”. Я прекрасно понимаю, что здешняя ситуация отличается от европейской. Если там ты в лучшем случае имеешь рабочую визу, а в худшем случае - вид на жительство, который тебе все время надо продлевать, или статус политэмигранта, беженца, и ты не можешь при этом возвращаться в Россию и живешь с ощущением того, что у тебя больше нет Родины (вроде бы есть, но ты не можешь туда приехать!), то здесь человек выходит из аэропорта уже с гражданством, тут включается совсем другой механизм, по-другому строится жизнь... Поэтому здесь диаспора не может быть точно такой же, как в Европе, тут другое качество самоощущения. И выходцев из России здесь очень много, и они все разные.

Публикуется по материалам PR-агентства