"Золотой глобус": Мерил Стрип посвятила выступление критике в адрес Дональда Трампа

Принимая премию "Золотой глобус" за свой вклад в киноискусство, Мерил Стрип почти полностью посвятила свое выступление резкой критике в адрес победителя президентских выборов в США Дональда Трампа.

- Церемония вручения премии "Золотой глобус 2017". Фоторепортаж

67-летняя Мерил Стрип ни разу не упомянула в своем выступление имени Трампа, однако напомнила собравшимся о том, как в ходе предвыборной кампании кандидат от Республиканской партии передразнил репортера-инвалида из The New York Times Сержа Ковалески.

"Неуважение вызывает неуважение, насилие порождает насилие", - произнесла легендарная актриса, вызвав бурные аплодисменты.

В своем выступлении актриса подчеркнула, что стране нужна свободная пресса, и призвала собравшихся поддержать "Комитет по защите журналистов".

Церемония вручения премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2016 год состоялась вечером в воскресенье, 8 января, в отеле Беверли-Хилтон в Лос-Анджелесе.





