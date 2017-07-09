"Селком TV": 5 лучших сериалов мира

Публикуется на правах рекламы

Есть разные вкусы и разные мнения о сериалах и только один способ измерения их объективного качества: цифры. Компания "Селком TV" проанализировала рейтинги, бюджеты, премии и количество фанатов популярных сериалов и выявила объективно лучшие сериалы всех времен и народов. Представляем вашему вниманию только цифры и только факты о них.

1 миллион долларов – гонорар каждому герою за одну серию

Сериал "Друзья", ставший настоящей легендой, выходил с 1994 по 2004 год. Герои сериала стали любимцами зрителей, их шутки были разобраны на цитаты, до сих пор, спустя 13 лет после окончания последнего сезона, сериал регулярно повторяют по телевидению, и рейтинги показов по-прежнему достаточно велики. Любопытный факт, что все актеры, исполнившие главные роли в "Друзьях", на протяжении всего сериала всегда получали одинаковый гонорар. За пилотную серию он составил 22 500 долларов, а за последние эпизоды сериала им платили по 1 миллиону каждому.

Сериал "Друзья" рассказывает о жизни трех девушек и трех парней, которые живут по соседству. Они дружат, ругаются, соперничают и поддерживают друг друга, а иногда не на шутку влюбляются. Главное - они всегда вместе.

6 "Эмми" за лучший сценарий

"Клан Сопрано" признан лучшим сериалом в истории по версии Объединения сценаристов США (The Writers Guild of America). Он выходил на канале HBO с 1999 по 2007 год и получил шесть премий "Эмми" за лучший сценарий. Сериал показывает нам жизнь настоящих мафиози – суровых, жестоких и беспринципных.

Сериал "Клан Сопрано" показывает два мира и как они между собой уживаются. На одной чаше весов — семья Тони Сопрано: его жена, дети, сложные взаимоотношения с матерью, походы к психиатру, а на другой чаше - его криминальная семья и их противозаконные дела. И Тони, в котором совмещается очень много противоречивых качеств, изо всех сил старается не разрушить эти две абсолютно разные жизни.

Первый сериал, где реальный убийца признается в убийстве

"Тайны миллиардера" (The Jinx) телекомпании НВО стал самым сенсационным доку-сериалом всех времен. Впервые в истории кинематографа реальный убийца делает признание в убийствах перед камерой.

Невероятно, но случайно оставленная включенной камера сняла признание в убийстве главного героя сериала, который по своей привычке разговаривал сам с собой, думая, что остался в комнате один. Героя сериала арестовали в день выхода последней серии, которую посмотрели более 1.000.000 зрителей – рекорд для документального кино. Этот сериал уже вошел в учебники по кинематографии XXI века.

"Тайны миллиардера" - сериал 2016 года о Роберте Дёрсте, миллиардере, выходце из влиятельной семьи застройщиков Нью-Йорка, чье состояние оценивалось в 4-5 млрд. долларов. Список убийств, в которых обвиняется главный герой, начинается щенками его домашней овчарки, продолжается женами и подругами и заканчивается случайными соседями и одинокими пенсионерами.

К счастью, главный герой сел на скамью подсудимых. А в прессе появились слухи о продлении сериала на второй сезон. О чем он будет? Страшно даже подумать.

Рейтинг 99 баллов из 100

Сериал "Во все тяжкие", обладатель "Золотого глобуса" и многих других престижных наград, вошел в Книгу рекордов Гиннесcа-2014, как "Сериал с самым высоким рейтингом" после того, как он набрал 99 баллов из 100 на авторитетном портале MetaCritic. Также о сериале высоко отозвался знаменитый писатель Стивен Кинг, сказав, что это лучший сценарий на телевидение, а главные герои сериала названы "Величайшими телеперсонажами эпохи".

Сериал "Во все тяжкие" рассказывает историю немолодого школьного учителя химии Уолтера Уайта, которого сыграл Брайан Крэнстон. Вся его жизнь – настоящая борьба. Чтобы содержать беременную жену и сына-инвалида, он решает заняться изготовлением метамфетамина.

10 миллионов долларов - бюджет каждой серии

"Игра Престолов" считается одним из самых дорогих сериалов в истории и самым масштабным проектом канала HBO: бюджет одной серии первых двух сезонов составлял от 6 до 8 миллионов долларов, а с третьего сезона стоимость каждой серии достигла отметки в 10 миллионов. Средняя аудитория сериала оценивается в 16,1 миллиона зрителей, а рейтинг 9.5 на IMDb делает сериал одним из самых популярных в мире. Премьерную серию 7 сезона "Игры престолов" смотрите 17 июля – всего на день позже премьеры в США - на "Селком TV" в библиотеке VOD в любое удобное вам время в качестве HD.

Действие сериала "Игра престолов" разворачивается на вымышленном континенте Весторос. Каждый род и племя, населяющие континент, пытаются заполучить трон всех Семи Королевств. На этом фоне при дворах рождаются хитроумные политические интриги и начинаются масштабные гражданские войны. Только Ночной дозор, несущий службу на гигантской ледяной стене, не вмешивается в политические войны, а охраняет все Семь Королевств от древнего зла, которое принесет в мир холод и вечную зиму.