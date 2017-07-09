Три балетных труппы в одном летнем проекте

Этим летом танцуют все и отовсюду! Три проекта танца от FGK Production - "Кармен". Pécs-версия из Венгрии; фольклорный ансамбль "Фазиси" из Грузии; Sugar&Spice – шоу из Индии.

В проекте действует особое мероприятие - при заказе билета одновременно на два балетных представления из трех, входящих в программу проекта, второй билет продается со скидкой 50%.

"Кармен". Pécs-версия

В 1960 году в Национальном театре Печа хореограф Имре Экк создал балетную труппу, первый современный балетный коллектив Венгрии. С того момента словосочетание "венгерский балет" стало известно как нечто совершенно особенное. Экк создал настоящую творческую лабораторию, в которой создавал новый танцевальный язык. Довольно быстро труппа Pécs-Ballet (Балет Печ) стала одной из самых известных и признанных балетных трупп Европы и одной из самых значительных в Венгрии.

С 2005 года балетом руководит хореограф Балаш Винце, обладатель высшей государственной награды Венгрии - "Золотой крест" и престижной национальной танцевальной премии Харангозо. Балаш Винце создал много впечатляющих постановок, которые оценены и зрителями, и профессионалами. В Национальном театре Печ уже десять лет проходит Международный танцевальный фестиваль, куда приезжают лучшие балетные коллективы разных стран.

На летние гастроли в Израиль венгры привозят одну из самых впечатляющих постановок – балет "Кармен" на музыку Бизе – Щедрина, поставленный в 2014 году. Разумеется, это будет особенная "Кармен". В хореографии спектакля соединяются не только классический балет и современный танец. Пластика, декорации, великая музыка и бессмертный сюжет объединены здесь в мощное по воздействию зрелище.

Кармен, по версии Винце – символ свободы. "Сама эта история безумной и бессмертной любви с ее внезапными поворотами и переменами, плюс музыка Бизе и высокий накал эмоций – все это было моим главным источником вдохновения, - рассказывает постановщик, - и непредсказуемые, чрезвычайно эмоциональные персонажи мне близки. Хотелось понять их. Можно ли потерять разум буквально за одну минуту, дойти до крайности? Как страсть может так легко смести все границы? Почему невозможно сопротивляться этой огромной внутренней потребности, которая неизбежно приводит к трагедии? Где граница между любовью, страстью и желанием обладания? И вообще, не является ли страстная любовь сумасшествием? Несмотря на то, что Кармен чрезвычайно привлекательный персонаж со всей ее чувственностью, больше всего мне был интересен Хосе. Для меня именно он - центральная фигура "Кармен". Это его трагедия, это он переживает эмоциональную агонию, душераздирающий конфликт страсти и рассудка". Увидеть эту интерпретацию знакомой истории теперь смогут и израильские зрители. Главные партии исполняют Каталин Уйвари (Кармен) и Жолт Мольнар/Шилард Туболи (Хосе).

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Фольклорный ансамбль "Фазиси" из Грузии

Из Грузии приезжает ансамбль назывался "Фазиси", по имени античной греческой колонии, на месте которой и возник Поти – один из трех главных морских портов Грузии в 20 веке. Сорок танцоров – взрослых и детей – подарят зрителям радость от древнего и прекрасного искусства грузинского танца. Гигла Туркия, хореограф ансамбля, подготовил новую программу специально для гастролей в Израиле.

Правильно исполнять грузинский танец, по словам многих профессионалов, могут только грузины. Обучение должно начинаться с детства. Многие элементы этого танца так сложны, что не даются даже выпускникам престижным хореографических школ. Только на то, чтобы научиться виртуозно танцевать на пальцах, уходит как минимум два года! А ведь еще такие вещи, как темперамент, способность чувствовать традиционную музыку, врожденная пластичность, и это те качества, которыми богат грузинский народ. Благодаря ансамблям народного танца Грузии, красоту грузинского танца узнали во всем мире. И теперь мы каждый раз получает удовольствие, глядя на танцоров, которые взмывают высоко в воздух, несутся в бешеном ритме на пальцах, плывут, будто не касаясь пола, представляя свой гордый народ и его культурные традиции.

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Sugar&Spice ("Сахар с перцем")

Sugar&Spice ("Сахар с перцем") – так называется красочное шоу индийской эстрадно-развлекательной группы, которая также приезжает в Израиль. Все, кто когда-либо был очарован индийским кино (а есть ли те, кто не был?), обязательно получат удовольствие от этого шоу.

Sugar&Spice – это сочетание индийского колорита с мировыми музыкальными хитами, яркие краски, заводная музыка и обязательно отличное настроение. На сцене – нескончаемые танцы, живой вокал профессиональных певцов, которые работают в одном из самых главных мест, где рождается мировое кино – в Болливуде. Создатели шоу Sugar&Spice взял лучшее от индийского кино – легкость, праздничность, яркие краски костюмов, понятные каждому эмоции, и "упаковали" их в привычную форму эстрадного шоу. Каждая песня превращается на сцене в маленькое индийское кино, где нам рассказывают трогательную историю на языке музыки и зажигательных танцев. Все это настоящее лекарство от хандры и усталости.

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Публикуется по материалам PR-агентства