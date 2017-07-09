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Досуг

"Чудо-женщина" проиграла в битве за соцсети "Человеку-пауку"

время публикации: 13:37 | последнее обновление: 13:37 блог версия для печати фото
Галь Гадот на премьере "Чудо-женщины" в Голливуде
Том Холланд на пресс-концеференции по фильму "Человек-паук"

Согласно проверке компании Taykey, анализирующей тренды в социальных сетях, любители супергероев больше обсуждают выход нового "Спайдермена", чем "Чудо-женщину" с израильской актрисой Галь Гадот в главной роли.

Тему нового "Человека-паука" обсуждают 74% пользователей социальных сетей, тогда как "Чудо-женщину" - 65%.

На третьем месте среди любителей комиксов "Доктор Стрэндж" (41%). На четвертом - "Дэдпул" (17%).

Аналитики отмечают, что такую волну обсуждений фильмов "Spider-Man: Homecoming" и "Wonder Woman" в соцсетях вызвали не столько сами фильмы, сколько актеры, занятые в главных ролях этих блокбастеров.

Подобному тому, как израильтянка Галь Гадот, ранее не пользовавшаяся широкой известностью в США, заинтриговала американского зрителя, так и молодой британец Том Холланд, который только начинает свою карьеру в кино, оказался в центре подавляющего большинства дискуссий, связанных с новым "Спайдерменом".

При этом Taykey отмечает, что у этих блокбастеров разная возрастная аудитория. Если "Чудо-женщина" популярна в основном среди зрителей в возрасте от 24 до 44 лет, то основная аудитория "Спайдермена" - это подростки и молодежь в возрасте от 13 до 34 лет.

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