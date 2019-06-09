"Заповедник 79": Чудеса по-нашему. Трамп кошмарит NATO. Вредные советы мировым лидерам. Мультсатира

В воскресенье, 9 июня, проект "Заповедник" представил новую, 79-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новой серии: сказка о царе Путине и боярах, которые показывают ему последние российские разработки. Трамп сокрушает Китай на глазах у своих союзников по НАТО Меркель, Мей и Макрона. Мы раздаем вредные советы президентам Путину, Трампу, Зеленскому, Назарбаеву и другим.

Информационными поводами для "Заповедника-79" стали: участие Владимира Путина в совещании по искусственному интеллекту, во время которого ему продемонстрировали, как российские разработчики собираются захватить мировые рынки, а Сергей Собянин объявил о планах создать в Москве крупнейшую в мире систему распознавания лиц; призыв госсекретаря США Майка Помпео к европейским союзникам повысить уровень расходов на NATO; первые в истории Казахстана президентские выборы, в которых Нурсултан Назарбаев не участвовал; Экономический форум в Санкт-Петербурге; указ Зеленского о возвращении гражданства Украины Михаилу Саакашвили; и изменение методики ВЦИОМа, которое привело к увеличению рейтинга Владимира Путина с 31 до 72 процентов.

Все выпуски "Заповедника" (DW)