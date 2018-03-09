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Досуг

Стихи как способ выживания. Поэт Юлия Драбкина отвечает на детские вопросы

время публикации: 06:10 | последнее обновление: 06:10 блог версия для печати фото
Стихи как способ выживания. Поэт Юлия Драбкина отвечает на детские вопросы
Стихи как способ выживания. Поэт Юлия Драбкина отвечает на детские вопросы

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем очередной передачи нового цикла стала преподаватель английского языка, поэт Юлия Драбкина. Разговор был о школе и поэзии, о хороших и плохих, о жизни и смерти, о чтении и врожденной интеллигентности.

Для Юлии "писать стихи – способ выживать".

Бог, в ее понимании, тождественен слову совесть.

"Человек, который умеет читать, скучать не может", – уверена она.

Программа "Детский недетский вопрос" с Юлией Драбкиной

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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