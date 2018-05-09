"Евровидение-2018": израильтянка Нета Барзилай прошла в финал

В столице Португалии Лиссабоне вечером во вторник, 8 мая, состоялся первый полуфинал международного конкурса эстрадной песни "Евровидение-2018".

В первом полуфинале выступили представители 19 стран: Азербайджана, Исландии, Албании, Бельгии, Чехии, Литвы, Израиля, Беларуси, Эстонии, Болгарии, Македонии, Хорватии, Австрии, Греции, Финляндии, Армении, Швейцарии, Ирландии, Кипра.

По результатам смешанного голосования (50% – профессиональное жюри, 50% – зрители), в финал вышли исполнители из Албании, Австрии, Болгарии, Кипра, Чехии, Эстонии, Финляндии, Ирландии, Израиля, Литвы.

Израильтянка Нета Барзилай исполнила композицию под названием "Toy". Отметим, что, согласно прогнозам букмекеров, она считается одним из наиболее вероятных победителей конкурса в этом году.

Второй полуфинал пройдет 10 мая, финал состоится 12 мая.

Португалия как победитель прошлогоднего конкурса, проходившего в Киеве, и организатор нынешнего "Евровидения" сразу выступит в финале, наряду с представителями стран "Большой пятерки" – Германии, Испании, Великобритании, Италии и Франции.

В минувшем году победителем конкурса стал португальский певец Сальвадор Собрал. Второе место досталось представителю Болгарии, уроженцу Москвы Кристиану Костову. Третье место заняла молдавская группа Sunstroke Project.

В прошлом Израиль трижды побеждал на "Евровидении": 1978 – Ицхар Коэн и "Alphabeta", с песней "А-Ба-Ни-Би", 1979 – Гали Атари и "Milk and Honey", с песней "Алилуйя", 1998 – Дана Интернешнл, с песней "Дива".