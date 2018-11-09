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Передача "Детский недетский вопрос": 1 год на NEWSru.co.il

время публикации: 07:24 | последнее обновление: 07:24 блог версия для печати фото
Передача "Детский недетский вопрос": 1 год на NEWSru.co.il

Ровно год назад на сайте NEWSru.co.il начался регулярный выпуск передач "Детский недетский вопрос" с ведущим Дмитрием Брикманом.

За этот год на детские вопросы отвечали более 40 гостей, в числе которых были Владимир Войнович, Виктор Шендерович, Борис Акунин, Игорь Губерман, Ефим Шифрин, Вероника Долина, Рута Ванагайте, Владимир Вишневский, Марат Гельман, Артемий Троицкий, Лев Рубинштейн, Семен Файбисович, Рома Либеров, Аня Герасимова (Умка) и многие другие.

"ДЕТСКИЙ НЕДЕТСКИЙ ВОПРОС" НА NEWSRU.CO.IL (все передачи)

Кроме того, был восстановлен архив передачи за 2012-2015 годы, когда она выходила на интернет-телеканале ItonTV. В этом архиве есть "детские" интервью с Аркадием Аркановым, Борисом Гребенщиковым, Александром Городницким, Юлием Кимом, Марком Розовским, Константином Райкиным, Римасом Туминасом, Светланой Крючковой, Ириной Богушевской, Михаилом Шуфутинским, Авигдором Либерманом, Диной Рубиной, Антоном Носиком и др.

Вместе с Дмитрием Брикманом над созданием этой передачи в течение последнего года работали и работают: Дмитрий Чацкий (режиссер), Иван Якимов (оператор и видеомонтаж), Павел Коновалов (звукорежиссер), Игорь Горелик (техническая поддержка), Влад Граусбард (графика), Вячеслав Ганелин (композитор), Светлана Лицова (цветокоррекция).

Наша редакция планирует продолжать публикации новых выпусков передачи "Детский недетский вопрос" по пятницам. В эту пятницу мы предлагаем вам пересмотреть те интервью за последний год или за предыдущие годы, которые вы еще не видели.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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Пятница, 9 ноября 2018 г.
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