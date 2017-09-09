Россиянка Екатерина Лисина признана Книгой Гиннесса самой длинноногой в мире

29-летняя россиянка Екатерина Лисина, знаменитая в недавнем прошлом баскетболистка, добилась того, что ее имя теперь вписано в Книгу рекордов Гиннесса как обладательницы самых длинных ног в мире.

Несколько месяцев назад стало известно, что Лисина по завершении спортивной карьеры решила стать моделью и претендует на титул самой высокой и самой длинноногой в модном бизнесе. На этой неделе Книга Гиннесса официально признала оба ее рекорда.

Рост Лисиной составляет почти 206 см, она считается самой высокой девушкой в России. Длина ног Екатерины – 133 см.

По словам Екатерины, она мечтала о карьере модели с 16-ти лет, но сделала выбор в пользу профессионального баскетбола.

В качестве центровой сборной России Лисина стала победительницей и серебряной медалисткой чемпионатов Европы, завоевала "серебро" чемпионата мира, а также была бронзовым призером Олимпийских игр. В скором времени Екатерина планирует сняться в английском фильме "Регби-девочки", в котором ей предложили сыграть одну из высоких спортсменок.