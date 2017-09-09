9 сентября 2017 г.
последняя новость: 09:03
Лолита превратилась в старуху
Ем друзей, ем подруг
Гузеева возьмет себя в руки
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:25 Россиянка Екатерина Лисина признана Книгой Гиннесса самой длинноногой в мире
09:59 Детский спектакль "Королевство игрушек" и концерт группы Abba Live. Афиша на выходные
16:19 В Париже состоится презентация комикса, сделанного по мотивам дневника Анны Франк
14:14 Ани Лорак и "Каролина" в Израиле в октябре
11:26 Предпраздничная распродажа: европейские салоны с невероятными скидками
08:32 Секстремистка FEMEN попыталась сорвать конкурс "Мисс Украина 2017". ФОТО
21:00 Реформа в мире моды: ведущие бренды отказываются от худых моделей
15:50 Портман отказалась от роли судьи Рут Гинзбург: ее заменит британская кинозвезда
14:29 Датская группа Brothers Moving представит в Израиле уличный рок-н-ролл
09:55 Обнаженная светская львица на дереве: Ким Кардашьян снова стала объектом "троллинга"
Досуг

Россиянка Екатерина Лисина признана Книгой Гиннесса самой длинноногой в мире

время публикации: 08:25 | последнее обновление: 08:25 блог версия для печати фото
Екатерина Лисина в 2008 году

29-летняя россиянка Екатерина Лисина, знаменитая в недавнем прошлом баскетболистка, добилась того, что ее имя теперь вписано в Книгу рекордов Гиннесса как обладательницы самых длинных ног в мире.

Несколько месяцев назад стало известно, что Лисина по завершении спортивной карьеры решила стать моделью и претендует на титул самой высокой и самой длинноногой в модном бизнесе. На этой неделе Книга Гиннесса официально признала оба ее рекорда.

Рост Лисиной составляет почти 206 см, она считается самой высокой девушкой в России. Длина ног Екатерины – 133 см.

По словам Екатерины, она мечтала о карьере модели с 16-ти лет, но сделала выбор в пользу профессионального баскетбола.

В качестве центровой сборной России Лисина стала победительницей и серебряной медалисткой чемпионатов Европы, завоевала "серебро" чемпионата мира, а также была бронзовым призером Олимпийских игр. В скором времени Екатерина планирует сняться в английском фильме "Регби-девочки", в котором ей предложили сыграть одну из высоких спортсменок.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 2 июля 2017 г.
Российская баскетболистка меняет профессию и хочет стать самой высокой моделью в мире







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 9 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017