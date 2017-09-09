9 сентября 2017 г.
последняя новость: 22:39
Лолита превратилась в старуху
Ем друзей, ем подруг
Гузеева возьмет себя в руки
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:42 Израильский фильм "Фокстрот" стал лауреатом Венецианского кинофестиваля
08:25 Россиянка Екатерина Лисина признана Книгой Гиннесса самой длинноногой в мире
09:59 Детский спектакль "Королевство игрушек" и концерт группы Abba Live. Афиша на выходные
16:19 В Париже состоится презентация комикса, сделанного по мотивам дневника Анны Франк
14:14 Ани Лорак и "Каролина" в Израиле в октябре
11:26 Предпраздничная распродажа: европейские салоны с невероятными скидками
08:32 Секстремистка FEMEN попыталась сорвать конкурс "Мисс Украина 2017". ФОТО
21:00 Реформа в мире моды: ведущие бренды отказываются от худых моделей
15:50 Портман отказалась от роли судьи Рут Гинзбург: ее заменит британская кинозвезда
14:29 Датская группа Brothers Moving представит в Израиле уличный рок-н-ролл
Досуг

Израильский фильм "Фокстрот" стал лауреатом Венецианского кинофестиваля

время публикации: 21:42 | последнее обновление: 22:14 блог версия для печати фото

Вечером в субботу, 9 сентября, были объявлены лауреаты 74-ого Венецианского кинофестиваля.

Главный приз жюри был присужден израильскому фильму "Фокстрот", поставленному кинорежиссером Шмуэлем Маозом. Портал Walla сообщает, что впервые израильский фильм получил престижную награду этого кинофестиваля.

Лауреатом главной награды фестиваля — "Золотого льва" — стал фильм "Форма воды" ("The Shape of Water") мексиканца Гильермо дель Торо.

Приз "Серебряный лев" лучшему режиссеру достался французу Ксавье Леграну за фильм "Опекунство".



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 30 августа 2017 г.
На острове Лидо стартует 74-й Венецианский кинофестиваль







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 9 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017