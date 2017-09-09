Израильский фильм "Фокстрот" стал лауреатом Венецианского кинофестиваля

Вечером в субботу, 9 сентября, были объявлены лауреаты 74-ого Венецианского кинофестиваля.
Главный приз жюри был присужден израильскому фильму "Фокстрот", поставленному кинорежиссером Шмуэлем Маозом. Портал Walla сообщает, что впервые израильский фильм получил престижную награду этого кинофестиваля.
Лауреатом главной награды фестиваля — "Золотого льва" — стал фильм "Форма воды" ("The Shape of Water") мексиканца Гильермо дель Торо.
Приз "Серебряный лев" лучшему режиссеру достался французу Ксавье Леграну за фильм "Опекунство".