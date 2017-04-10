"Аниматориум" в Тель-Авиве: лучшая и новейшая российская анимация

Новый фестиваль мультипликации для детей и взрослых пройдет 28 и 29 апреля в тель-авивском зале а-Тейва. На "Аниматориуме" будут представлены самые лучшие и самые свежие российские мультфильмы, которые были отобраны Диной Годер - художественным руководителем "Большого фестиваля мультфильмов" (Москва).
- Приобрести билеты на программу "Новые лучшие русские мультфильмы для детей и взрослых"
Образовательный анимационный проект "Аниматориум" продолжает показы лучших российских мультфильмов. На этот раз публике будут представлены программы под общим названием "Новые лучшие русские мультфильмы" — это победители и фавориты главного российского анимационного фестиваля, проходившего в марте 2017 года в Суздале. То есть самые последние премьеры, многие из которых еще даже не начали свой фестивальный путь! Лучшие фильмы фестиваля разделены на три программы. Одна — детская и две — для взрослых. Причем первая из взрослых программ составлена из фильмов мастеров и уже известных режиссеров, а вторая — из веселых и отвязных студенческих картин.
Показы представляет Дина Годер. После сеансов обычно проводится обсуждение со зрителями (с переводом на иврит).
Публикуется по материалам PR-агентства