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"Аниматориум" в Тель-Авиве: лучшая и новейшая российская анимация

время публикации: 10:24 | последнее обновление: 10:24 блог версия для печати фото
Новый фестиваль мультипликации для​ ​детей и взрослых пройдет 28 и 29 апреля
Новый фестиваль мультипликации для​ ​детей и взрослых пройдет 28 и 29 апреля
Новый фестиваль мультипликации для​ ​детей и взрослых пройдет 28 и 29 апреля

Новый фестиваль мультипликации для​ ​детей и взрослых пройдет 28 и 29 апреля в тель-авивском зале а-Тейва.​ ​На​ ​"Аниматориуме" будут​ ​представлены​ ​самые лучшие и самые ​свежие​ российские мультфильмы, которые были отобраны Диной Годер - художественным руководителем "Большого фестиваля мультфильмов" (Москва).

- Приобрести билеты на программу "Новые лучшие русские мультфильмы для детей и взрослых"

Образовательный анимационный проект "Аниматориум" продолжает показы лучших российских мультфильмов. На этот раз публике будут представлены программы под общим названием "Новые лучшие русские мультфильмы" — это победители и фавориты главного российского анимационного фестиваля, проходившего в марте 2017 года в Суздале. То есть самые последние премьеры, многие из которых еще даже не начали свой фестивальный путь! Лучшие фильмы фестиваля разделены на три программы. Одна — детская и две — для взрослых. Причем первая из взрослых программ составлена из фильмов мастеров и уже известных режиссеров, а вторая — из веселых и отвязных студенческих картин.

Показы представляет Дина Годер. После сеансов обычно проводится​ ​обсуждение​ ​со зрителями​ ​(с переводом на иврит).

Публикуется по материалам PR-агентства

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