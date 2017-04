Первая темнокожая "Топ-модель по-американски" увлеклась голой йогой

32-летняя американская актриса, телеведущая и модель Эва Марсилл Пигфорд, победительница 3-го сезона "Топ-модель по-американски", увлеклась голой йогой, пишет таблоид Daily Star.

В подтверждение этого вывода издание публикует фотографию Эвы, сделанную несколько дней назад на пляже Махогани, на острове Роатан (Гондурас).

Эва Марсилл активно занимается спортом, что видно по ее фигуре. Но про увлечение йогой, тем более голой йогой, она журналистам не рассказывала.

Слава пришла к Эве в 2006 году, после победы в шоу-конкурсе "Топ-модель по-американски". Она была первой афроамериканкой, которой удалось завоевать этот титул. Ее фотографии появлялись на обложках журналов Brides Noir, Women's Health, Fitness, Cosmopolitan и многих других. Она стала ведущей реалити-шоу "My Model Looks Better Than Your Model" и "Rip the Runway". Кроме того, Эва снялась в нескольких музыкальных клипах, в том числе с Энджи Стоун, рэпером "50 центов", Дженнифер Лопес и другими. Она также сыграла примерно в двадцати сериалах, самым заметным из которых была мыльная опера "Молодые и дерзкие".

В 2013-2014 годах Эва состояла в фактическом браке с певцом Кевином Макколлом, у них родилась дочь. Но в 2015-м пара распалась.

Эва Марсилл на острове Роатан