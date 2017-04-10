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Досуг

Первая темнокожая "Топ-модель по-американски" увлеклась голой йогой

время публикации: 11:13 | последнее обновление: 11:18 блог версия для печати фото
Эва Марсилл Пигфор
Эва Марсилл Пигфор
Эва Марсилл Пигфор
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32-летняя американская актриса, телеведущая и модель Эва Марсилл Пигфорд, победительница 3-го сезона "Топ-модель по-американски", увлеклась голой йогой, пишет таблоид Daily Star.

В подтверждение этого вывода издание публикует фотографию Эвы, сделанную несколько дней назад на пляже Махогани, на острове Роатан (Гондурас).

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Эва Марсилл активно занимается спортом, что видно по ее фигуре. Но про увлечение йогой, тем более голой йогой, она журналистам не рассказывала.

Слава пришла к Эве в 2006 году, после победы в шоу-конкурсе "Топ-модель по-американски". Она была первой афроамериканкой, которой удалось завоевать этот титул. Ее фотографии появлялись на обложках журналов Brides Noir, Women's Health, Fitness, Cosmopolitan и многих других. Она стала ведущей реалити-шоу "My Model Looks Better Than Your Model" и "Rip the Runway". Кроме того, Эва снялась в нескольких музыкальных клипах, в том числе с Энджи Стоун, рэпером "50 центов", Дженнифер Лопес и другими. Она также сыграла примерно в двадцати сериалах, самым заметным из которых была мыльная опера "Молодые и дерзкие".

В 2013-2014 годах Эва состояла в фактическом браке с певцом Кевином Макколлом, у них родилась дочь. Но в 2015-м пара распалась.

Эва Марсилл на острове Роатан

Namaste 🙏🏾

A post shared by Eva Marcille (@evamarcille) on

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Понедельник, 10 апреля 2017 г.
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