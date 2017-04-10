Скоро в Израиле Псой Короленко с двумя новыми программами

Псой Короленко - знаменитый поющий филолог - приезжает с гастролями в Израиль с 29 апреля по 3 мая 2017 года. На этот раз молодежный акын и бродячий ученый привозит сразу две новые музыкальные программы: одна из них называется "Любимые песни теологов", а другая - "Как будет 50 обратно?". Концерты Псоя Галактионовича пройдут в Тель-Авиве, Беер Шеве, Хайфе и Иерусалиме.

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Псой Короленко неутомим в поиске новых форм своего песенного творчества, он продолжает удивлять даже свою преданную армию поклонников. В сольную программу "Любимые песни теологов" войдут и ранние, и совсем свежие, по сути, старинные и современные композиции. Часть из них - переводные, часть - оригинальные. Эти песни поются на идише, иврите, французском, английском, русском и португальском. С ловкостью циркового атлета Псой играет не только с языками, но со смыслами, словами, слогами, жанрами и музыкальными стилями. Следить за этим процессом чрезвычайно увлекательно и весело, а все концерты, даже, казалось бы, с одинаковой программой, неповторимы.

В ироничном духе, свойственном Короленко, он предупреждает, что песни будут звучать не только умные, но и глупые, не только смешные, но и серьезные; а еще - песни, о нормальности которых, можно долго спорить с автором. Эта программа прозвучит в Тель-Авиве, Беер-Шеве, Хайфе и Иерусалиме. Стоит отметить, что Псою Короленко - постоянно странствующему между США, Россией и другими странами, включая Израиль - с первых же выступлений, где бы он ни находился, удавалось собирать вокруг себя многочисленных слушателей, которые хорошо знают его разнообразный репертуар. А это значит, что бисы точно будут!

Публикуется по материалам PR-агентства