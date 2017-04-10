10 апреля 2017 г.
последняя новость: 11:34
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:16 Балет-праздник "Дон Кихот" - мировая премьера в Израиле
11:13 Первая темнокожая "Топ-модель по-американски" увлеклась голой йогой
10:24 "Аниматориум" в Тель-Авиве: лучшая и новейшая российская анимация
10:18 Скоро в Израиле Псой Короленко с двумя новыми программами
14:13 Денис Мацуев в Израиле: концерт в сопровождении оркестра Зубина Меты
12:27 Цирк, театр, батуты: что делать с детьми на Песах
10:31 Celeb Jihad опубликовал фейк с обнаженной Галь Гадот
06:45 Певица Джанет Джексон рассталась с арабским миллиардером после рождения ребенка
13:27 За 10 лет после выпуска "домашнее порно" Ким Кардашьян принесло 100 миллионов долларов
12:42 Меладзе и Городницкий в Израиле. Афиша на выходные
Досуг

Скоро в Израиле Псой Короленко с двумя новыми программами

время публикации: 10:18 | последнее обновление: 10:18 блог версия для печати фото
Псой Короленко - знаменитый поющий филолог - приезжает с гастролями в Израиль с 29 апреля по 3 мая 2017 года

Псой Короленко - знаменитый поющий филолог - приезжает с гастролями в Израиль с 29 апреля по 3 мая 2017 года. На этот раз молодежный акын и бродячий ученый привозит сразу две новые музыкальные программы: одна из них называется "Любимые песни теологов", а другая - "Как будет 50 обратно?". Концерты Псоя Галактионовича пройдут в Тель-Авиве, Беер Шеве, Хайфе и Иерусалиме.

- Приобрести билеты на концерт Псоя Короленко

Псой Короленко неутомим в поиске новых форм своего песенного творчества, он продолжает удивлять даже свою преданную армию поклонников. В сольную программу "Любимые песни теологов" войдут и ранние, и совсем свежие, по сути, старинные и современные композиции. Часть из них - переводные, часть - оригинальные. Эти песни поются на идише, иврите, французском, английском, русском и португальском. С ловкостью циркового атлета Псой играет не только с языками, но со смыслами, словами, слогами, жанрами и музыкальными стилями. Следить за этим процессом чрезвычайно увлекательно и весело, а все концерты, даже, казалось бы, с одинаковой программой, неповторимы.

В ироничном духе, свойственном Короленко, он предупреждает, что песни будут звучать не только умные, но и глупые, не только смешные, но и серьезные; а еще - песни, о нормальности которых, можно долго спорить с автором. Эта программа прозвучит в Тель-Авиве, Беер-Шеве, Хайфе и Иерусалиме. Стоит отметить, что Псою Короленко - постоянно странствующему между США, Россией и другими странами, включая Израиль - с первых же выступлений, где бы он ни находился, удавалось собирать вокруг себя многочисленных слушателей, которые хорошо знают его разнообразный репертуар. А это значит, что бисы точно будут!

Публикуется по материалам PR-агентства

facebook







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 10 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017