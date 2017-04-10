Балет-праздник "Дон Кихот" - мировая премьера в Израиле

Мировая премьера жемчужины классического балета – спектакля "Дон Кихот" Людвига Минкуса пройдет в Израиле с 12 по 18 апреля 2017 года. Новую постановку представит знаменитый театр "Русский балет" из Санкт-Петербурга.

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"Дон Кихот" – яркий, красочный, эмоциональный балет, полный блестящих хореографических решений. Его искрящаяся музыка радует слух и заставляет пускаться в пляс. "Балет "Дон Кихот" - это балет-праздник, который приносит людям прекрасное настроение. Незабываемая музыка Людвига Минкуса, безупречная хореография и исполнительское мастерство танцоров переносят зрителей в знойную Испанию и передают неугасающий огонь любви, - рассказывает Людмила Михайловна Брагина, директор театра "Русский балет" из Санкт-Петербурга. - Премьерный показ новой постановки балета "Дон Кихот" состоялся 23 февраля 2017 года в Эрмитажном театре в Санкт-Петербурге и прошел с огромным успехом. Это был настоящий праздник – праздник балета, музыки, красоты. Премьера была феерической!".

Не каждый театр балета может похвастаться наличием "Дон Кихота" в своем репертуаре, и этому есть объективная причина - это сложный балет, как в постановке, так и в хореографии. Он насыщен сольными партиями, сочетающими отточенную виртуозную технику и выразительную актерскую игру. Знаменитые 32 фуэте с двойным поворотом в партии Китри, невероятный прыжок с подвисанием, усложненный вращением и двойным туром в воздухе, в пируэте Базиля - такие технические сложности под силу лишь самым выдающимся артистам.

Отличительной особенностью театра "Русский балет" является приверженность классическому балету: старым редакциям, в которых бережно сохраняется оригинальная хореография, безукоризненное следование канону, строгое соблюдение принципов классики, утонченный хореографический "петербургский" стиль. Увидеть балеты такими, как их замыслил Петипа, в других театрах сегодня практически невозможно. Точное соблюдение канона, принципов движения, выразительности и одухотворенности, создающих неповторимое обаяние танца - по этим признакам знатоки безошибочно определяют постановки русской классической балетной школы.

Именно эту постановку "Дон Кихота" в обновленной оригинальной хореографической версии Горского-Петипа в исполнении Петербургского Театра "Русский балет" увидят израильские любители балета в дни праздника Песах. Эта редакция входит в пятерку самых знаменитых и популярных балетов мировой классики, и остается одним из наиболее любимых зрителями спектаклей, дарящих публике яркие эмоции и праздничное настроение. Обилие живописных декораций, ярких костюмов, которых более 100, создает на сцене неповторимый национальный колорит, атмосферу и настроение знойного испанского юга.

М.Петипа мастерски воплотил атмосферу жизнерадостности в динамичных, зажигательных танцах, естественным образом включив в хореографию "Дон Кихота" элементы испанских народных танцев. Вот что рассказала Людмила Михайловна Брагина о том, как шла работа с танцорами для достижения гармонии между классическим балетом и испанским стилем танца: "Мы сами неоднократно выступали в Испании. Артистам, солистам, педагогам-репетиторам хорошо известен менталитет испанского народа. Наши постановщики воссоздали в точности стиль Испании и испанского настроения. Для создания ярких, убедительных образов испанских героев пришлось даже подключить психолога-аналитика, которая, поработав индивидуально с каждым артистом, смогла помочь им достичь психологически углубленного образа, вжиться в роль, для передачи зрителям всего многообразия эмоций и чувств.

Балет "Дон Кихот" - это парад танцев - искрометных, красочных, виртуозных, с великолепной щедростью рассыпанных по спектаклю во всем блеске и красоте. Танец служит естественным выражением действия, происходящего на сцене. Герои балета – не просто исполнители многочисленных танцевальных номеров, они живут в танце, выражают ими свои мысли и чувства".

Балет "Дон Кихот" входит в пятерку самых знаменитых классических балетов. И это неслучайно. Поставленный в 1869 году на потрясающую, не имеющую аналогов музыку Людвига Минкуса, балет остается одним из любимейших балетов многих поколений. Почти 150 лет с момент постановки - это рекорд "живучести" классического балета. Балет "Дон Кихот" на 8 лет старше всем известного балета "Лебединое озеро". Оба балета созданы выдающимся хореографом Мариусом Петипа.

"Дон Кихот" Театра "Русский балет" поставлен художественным руководителем театра – балетмейстером-репетитором Александром Ивановичем Маношкиным, в прошлом артистом Мариинского (Кировского) театра, педагогом-репетитором Ольгой Эдуардовной Шихановой и солистом Мариинского театра Сергеем Кононенко. Ведущие партии в спектакле "Дон Кихот" в постановке Санкт-Петербургского театра "Русский балет" исполнят Анна и Александр Войтины, Наталья Потехина, Ольга Рудакова, Наталья Сафонова и др.

Публикуется по материалам PR-агентства