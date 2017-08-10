Джоли и Питт снова вместе: газировка и клюквенный сок вместо алкоголя

Звезды Голливуда Анджелина Джоли и Брэд Питт передумали разводиться и отложили судебные слушания по данному делу. Брэд, по его словам, "покончил с выпивкой" – он пьет лишь газировку и клюквенный сок и прошел курс реабилитации.

Об этом актер заявил в мае текущего года в откровенном интервью журналу GQ.

Эту информацию подтверждает один из друзей Джоли: " Развод отложен. Они ничего не делают в этом направлении уже несколько месяцев, и мы не думаем, что когда-либо соберутся продолжить процедуру" – приводит слова источника британское издание Metro.

О начале бракоразводного процесса между Джоли и Питтом стало известно в сентябре 2016 года. СМИ писали, что последней каплей для Анджелины стал дебош, который устроил Брэд в самолете, где пара находилась вместе с детьми.

В молодые годы у Брэда Питта было множество романов. Об одном из них в своих мемуарах упоминает знаменитый боксер-тяжеловес Майк Тайсон. По словам "железного Майка", в конце 80-х именно Питт был причиной его развода с актрисой и моделью Playboy Робин Гивенс, которая изменила ему с начинающим актером.

В 1995-м, во время съемок триллера "Семь", у Брэда завязался роман с актрисой Гвинет Пэлтроу, который длился несколько лет. В 2000-2005 годах он был женат на актрисе Дженнифер Энистон. Еще до развода Брэд во время съемок детективного боевика "Мистер и миссис Смит" сошелся с актрисой Анджелиной Джоли. У них трое собственных и трое приемных детей. Их считали одной из самых неразлучных и любящих пар Голливуда.