10 августа 2017 г.
Развод года
Известная певица сошла с ума
О состоянии Люси Дубинчик
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:20 Джоли и Питт снова вместе: газировка и клюквенный сок вместо алкоголя
13:25 "Матильде" выдано прокатное удостоверение. Минкульт не нашел причин для запрета
16:34 Как охраняют новые серии "Игры престолов" от пиратов
15:26 Премьера в Гешере: музыкальная комедия "Герцль сказал!"
12:18 Спектакль "Из жизни планет" - музыкальное посвящение оттепели
06:14 Хакеры вновь выложили в сеть сценарий "Игры престолов" и потребовали выкуп
14:27 Легендарный "Черный театр" в Израиле: волшебная игра света и тени
13:15 Московский театр людей и кукол "Чудаки" – в Израиле: шоу для всей семьи
12:41 "Бунт бикини" против буркини: акция социального протеста в мусульманском Алжире
11:25 В Бразилии стартовал конкурс Miss BumBum 2017, лидирует участница-инвалид
Досуг

Джоли и Питт снова вместе: газировка и клюквенный сок вместо алкоголя

время публикации: 14:20 | последнее обновление: 14:20 блог версия для печати

Звезды Голливуда Анджелина Джоли и Брэд Питт передумали разводиться и отложили судебные слушания по данному делу. Брэд, по его словам, "покончил с выпивкой" – он пьет лишь газировку и клюквенный сок и прошел курс реабилитации.

Об этом актер заявил в мае текущего года в откровенном интервью журналу GQ.

Эту информацию подтверждает один из друзей Джоли: " Развод отложен. Они ничего не делают в этом направлении уже несколько месяцев, и мы не думаем, что когда-либо соберутся продолжить процедуру" – приводит слова источника британское издание Metro.

О начале бракоразводного процесса между Джоли и Питтом стало известно в сентябре 2016 года. СМИ писали, что последней каплей для Анджелины стал дебош, который устроил Брэд в самолете, где пара находилась вместе с детьми.

В молодые годы у Брэда Питта было множество романов. Об одном из них в своих мемуарах упоминает знаменитый боксер-тяжеловес Майк Тайсон. По словам "железного Майка", в конце 80-х именно Питт был причиной его развода с актрисой и моделью Playboy Робин Гивенс, которая изменила ему с начинающим актером.

В 1995-м, во время съемок триллера "Семь", у Брэда завязался роман с актрисой Гвинет Пэлтроу, который длился несколько лет. В 2000-2005 годах он был женат на актрисе Дженнифер Энистон. Еще до развода Брэд во время съемок детективного боевика "Мистер и миссис Смит" сошелся с актрисой Анджелиной Джоли. У них трое собственных и трое приемных детей. Их считали одной из самых неразлучных и любящих пар Голливуда.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 10 января 2017 г.
Брэд Питт и Анджелина Джоли договорились не разглашать детали бракоразводного процесса
// NEWSru.co.il // Досуг // 23 ноября 2016 г.
Брэду Питту не будут предъявлены обвинения в плохом обращении с детьми
// NEWSru.co.il // Досуг // 10 ноября 2016 г.
Брэд Питт поблагодарил поклонников за поддержку в сложный период жизни
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 30 октября 2016 г.
Брэд Питт и Анджелина Джоли, находящиеся в процессе развода, продали дом в Новом Орлеане







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 10 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017