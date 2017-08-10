"Матильде" выдано прокатное удостоверение. Минкульт не нашел причин для запрета

Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя "Матильда", оказавшемуся в центре всероссийского скандала, которому присвоена категория 16+.

Об этом сообщает в четверг, 10 августа, новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на директора Департамента кинематографии Вячеслава Тельнова.

Чиновник сообщил, что производство этого фильма финансировал Фонд кино, напомнил, что в России запрещена цензура, и подчеркнул: в министерстве культуры не нашли в этом фильме ничего такого, что следовало бы запрещать.

Накануне Тельнов сообщил, что решение о прокате кинофильма Алексея Учителя "Матильда" регионы будут принимать самостоятельно:"Министерство культуры выдает прокатное удостоверение на всей территории Российской Федерации, исходя из существующих законов, а регионы уже сами решают, показывать им фильм или нет", – пояснил чиновник.

Замминистра культуры Владимир Аристархов сообщил журналистам ТАСС, что ведомство не имеет права делать исключение для Чечни при выдаче прокатного удостоверения. "Если такое удостоверение будет выдано, то вопрос показа или запрета картины на территории Чеченской республики должен решать сам Рамзан Ахматович с местными прокатчиками. Мы не имеем права дать прокатное удостоверение с последующим изъятием его у отдельного региона", –добавил господин Аристархов.