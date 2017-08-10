10 августа 2017 г.
последняя новость: 14:20
Развод года
Известная певица сошла с ума
О состоянии Люси Дубинчик
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:20 Джоли и Питт снова вместе: газировка и клюквенный сок вместо алкоголя
13:25 "Матильде" выдано прокатное удостоверение. Минкульт не нашел причин для запрета
16:34 Как охраняют новые серии "Игры престолов" от пиратов
15:26 Премьера в Гешере: музыкальная комедия "Герцль сказал!"
12:18 Спектакль "Из жизни планет" - музыкальное посвящение оттепели
06:14 Хакеры вновь выложили в сеть сценарий "Игры престолов" и потребовали выкуп
14:27 Легендарный "Черный театр" в Израиле: волшебная игра света и тени
13:15 Московский театр людей и кукол "Чудаки" – в Израиле: шоу для всей семьи
12:41 "Бунт бикини" против буркини: акция социального протеста в мусульманском Алжире
11:25 В Бразилии стартовал конкурс Miss BumBum 2017, лидирует участница-инвалид
Досуг

"Матильде" выдано прокатное удостоверение. Минкульт не нашел причин для запрета

время публикации: 13:25 | последнее обновление: 13:25 блог версия для печати фото
Алексей Учитель

Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя "Матильда", оказавшемуся в центре всероссийского скандала, которому присвоена категория 16+.

Об этом сообщает в четверг, 10 августа, новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на директора Департамента кинематографии Вячеслава Тельнова.

Чиновник сообщил, что производство этого фильма финансировал Фонд кино, напомнил, что в России запрещена цензура, и подчеркнул: в министерстве культуры не нашли в этом фильме ничего такого, что следовало бы запрещать.

Накануне Тельнов сообщил, что решение о прокате кинофильма Алексея Учителя "Матильда" регионы будут принимать самостоятельно:"Министерство культуры выдает прокатное удостоверение на всей территории Российской Федерации, исходя из существующих законов, а регионы уже сами решают, показывать им фильм или нет", – пояснил чиновник.

Замминистра культуры Владимир Аристархов сообщил журналистам ТАСС, что ведомство не имеет права делать исключение для Чечни при выдаче прокатного удостоверения. "Если такое удостоверение будет выдано, то вопрос показа или запрета картины на территории Чеченской республики должен решать сам Рамзан Ахматович с местными прокатчиками. Мы не имеем права дать прокатное удостоверение с последующим изъятием его у отдельного региона", –добавил господин Аристархов.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 8 ноября 2016 г.
Наталья Поклонская утверждает: ей никто не запрещал высказываться публично
// NEWSru.co.il // В мире // 7 ноября 2016 г.
Поклонской рекомендовано замолчать: она не соответствует курсу на "профессионализм"
// NEWSru.co.il // В мире // 2 ноября 2016 г.
Депутат Госдумы Поклонская намеревается запретить фильм Алексея Учителя







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 10 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017