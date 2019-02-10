18+
10 февраля 2019 г.
последняя новость: 08:31
Тесный политический мундир
Преступления генной инженерии
Битва за золото Венесуэлы
Женщина, которую ненавидел Гитлер
Рекордное число антисемитских инцидентов
Кахлон: "Программы, сроки, бюджеты"
Пошли вразнос
Иранские флаги на границе с Израилем
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
06:16 Победителем музыкального конкурса "Сан-Ремо" в Италии стал певец Махмуд
20:42 Вокалистке The TritoneKings, пережившей Холокост, исполнилось 97 лет
06:47 Одним словом - война. Аркадий Бабченко в передаче "Детский недетский вопрос"
01:58 ВГТРК назвала представителя России на "Евровидении-2019"
14:29 Нежная Снежная буря - на сцене Оперного театра Тель-Авива
11:16 Режиссера "Богемной рапсодии" исключили из списка номинантов на премию BAFTA из-за обвинений в домогательствах
09:39 Встречайте: ДиДюЛя
20:39 Звезда "Списка Шиндлера" в центре скандала: он хотел убить чернокожего
19:11 СМИ: музыканты израильского коллектива "Шалва" отказались от участия в "Евровидении"
11:21 Удивительный спектакль "1926". Предчувствие любви, действие любви, воспоминание о любви
Загрузка...
Досуг

Победителем музыкального конкурса "Сан-Ремо" в Италии стал певец Махмуд

время публикации: 06:16 | последнее обновление: 06:18 блог версия для печати фото
Махмуд на конкурсе "Сан-Ремо", 9 февраля 2019 года
Махмуд на конкурсе "Сан-Ремо", 9 февраля 2019 года
Махмуд на конкурсе "Сан-Ремо", 9 февраля 2019 года

Победителем 69-го итальянского музыкального конкурса "Сан-Ремо", завершившегося в ночь на воскресенье, 10 февраля, в Лигурии стал певец Махмуд с песней "Soldi" ("Деньги"), передают агентства ANSA и РИА Новости.

Алессандро Махмуд (сценическое имя Махмуд) родился 12 сентября 1992 года в Милане в семье египтянина и итальянки. Композиция, с которой он выступал, звучит как обращение лирического героя к отцу, оставившего дом и родных ради денег. По словам певца, для него эта песня "очень личная".

В финале Махмуд обошел поп-оперное трио Il Volo, певца Ultimo (фаворита конкурса) и скандально известную певицу Лоредане Берте.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 28 января 2019 г.
Андрогин арабского происхождения представит Францию на "Евровидении" в Тель-Авиве





  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 10 февраля 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019