Победителем музыкального конкурса "Сан-Ремо" в Италии стал певец Махмуд

Победителем 69-го итальянского музыкального конкурса "Сан-Ремо", завершившегося в ночь на воскресенье, 10 февраля, в Лигурии стал певец Махмуд с песней "Soldi" ("Деньги"), передают агентства ANSA и РИА Новости.

Алессандро Махмуд (сценическое имя Махмуд) родился 12 сентября 1992 года в Милане в семье египтянина и итальянки. Композиция, с которой он выступал, звучит как обращение лирического героя к отцу, оставившего дом и родных ради денег. По словам певца, для него эта песня "очень личная".

В финале Махмуд обошел поп-оперное трио Il Volo, певца Ultimo (фаворита конкурса) и скандально известную певицу Лоредане Берте.