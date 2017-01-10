10 января 2017 г.
последняя новость: 14:13
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:47 Знаменитое парижское кабаре Crazy Horse зажжет свои огни в Тель-Авиве
12:39 Театр "Гешер" представляет: сезон 2017-2018
12:35 "Красные Элвисы" приглашают на Старый Новый год в Тель-Авиве
08:07 Брэд Питт и Анджелина Джоли договорились не разглашать детали бракоразводного процесса
11:59 Интервью с Марией Мускевич накануне премьеры в Израиле документального фильма "Путин навсегда?"
11:46 Сергей Безруков в моноспектакле "И жизнь, и театр, и кино"
11:40 Летом в Израиле Стас Михайлов
11:14 В марте в Израиле наступит "Ледниковый период"
09:33 "Золотой глобус": Мерил Стрип посвятила выступление критике в адрес Дональда Трампа
06:23 Названы лауреаты кинопремии "Золотой глобус": триумф "Ла-Ла Ленда". Список
Досуг

"Красные Элвисы" приглашают на Старый Новый год в Тель-Авиве

время публикации: 12:35 | последнее обновление: 12:35 блог версия для печати фото
12 января в Хайфе и 13 января в Тель-Авиве состоятся концерты группы Red Elvises

12 января в Хайфе и 13 января в Тель-Авиве состоятся концерты группы Red Elvises - балалаечников, играющих рок-н-ролл.

- Приобрести билеты на Старый Новый год с Red Elvises

Red Elvises - одна из немногих групп, которая добилась признания по обе стороны океана. Red Elvises образовались в 1995 году. А в 1996 год группа снялась в фильме "Шестиструнный самурай" после чего "Красные Элвисы" получили мировую известность. По легенде, название придумал Игорь Юзов, после того как ему во сне явился Элвис Пресли в красной одежде. Сочинив собственные песни на русском и на английском языке, Red Elvises быстро обрели популярность. Начинали они с уличных концертов в Санта-Монике. В середине 90-х их песни уже звучали в американских фильмах, а калифорнийские газеты называли Red Elvises лучшей группой, играющей рокабилли.

Публикуется по материалам PR-агентства

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 10 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017