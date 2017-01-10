Театр "Гешер" представляет: сезон 2017-2018

На пресс-конференции, которая прошла 8 января в "Гешере", руководство театра рассказало журналистам о планах на новый сезон и о ближайших премьерах.

- Приобрести билеты на спектакли театра "Гешер"

Итак, новый сезон открылся спектаклем Михаила Краменко "Тель-Хореф" с участием Идо Мосери, который вернулся на сцену театра спустя 10 лет.

В начале января зрителей ждет премьера спектакля "В туннеле" по пьесе Рои Хена (по мотивам кинофильма Д. Тановича "Ничейная земля") в постановке Ирада Рубинштейна.

Новая работа театра – политический памфлет, бросающий вызов догматикам и сбивающий их с толку. Главные герои - израильские солдаты, рассудительный Ифтах - солдат-резервист (Мики Леон / Гилад Клеттер) и язвительный Цлиль (Идо Мосери) - "зеленый" призывник попадают в туннель, прорытый террористами со стороны сектора Газы, и оказываются в западне вместе с палестинцами – "хамасовцами" Мансуром (Юваль Янай) и Хишамом (Фирас Насер).

Пока в туннеле разворачивается настоящая драма, над ним продолжает кипеть реальный и одновременно абсурдный мир телевизионных будней.

В спектакле заняты: Мики Леон / Гилад Клеттер, Идо Мосери, Фирас Насер, Александр Сендерович, Юваль Янай, Ори Янив, Карин Саруя, Паоло Э. Моура, Ноа Хар-Цион.

В марте 2017 года зрители увидят первую совместную постановку Гешера и Камерного театра. Главные роли в спектакле "Сцены из супружеской жизни" по сценарию Ингмара Бергмана в постановке Гилада Кимхи исполняют Эфрат Бен-Цур и Итай Тиран.

Ген. директор театра Гешер Лена Крейндлина прокомментировала это решение: "Когда ведущая актриса театра Гешер Эфрат Бен-Цур встречается на одной сцене с ведущим актером "Камерного" театра Итаем Тираном, они создают невероятно любопытный тандем, и все с нетерпением ждут результата этой работы".

"Политика нашего театра предусматривает сотрудничество с другими израильскими театрами, и мы гордимся возможностью работать вместе с Гешером", - отметил директор "Камерного" театра Ноам Семель.

В новом сезоне художественный руководитель театра Евгений Арье поставит спектакль "Король Лир" по пьесе Уильяма Шекспира в переводе Дори Парнаса с участием Дорона Тавори.

Время действия знаменитой шекспировской пьесы уходит в далекое прошлое. Евгений Арье, обращаясь к этому бессмертному сюжету, переносит его в совершенно новую, возникшую здесь и сейчас реальность. В мир, который стал тотально публичным, в жизнь, освещенную прожекторами телестудий, отснятую на пленку, попавшую на экраны средств массовой информации. Лир уже не может быть прежним. Конфликт двуличия и истинного чувства, лести и прямодушия, страсти и горя, мера предательства не просто отца детьми или детьми отца – смерть личного - человеческая трагедия, которая принимает вселенские размеры.

К 70-летию образования государства Израиль театр Гешер готовит три проекта, тесно связанных с историей еврейского народа: "Альтнойланд" (пьеса Рои Хена по роману-утопии Биньямина-Зеэва Герцля) и "Иудейскую войну" (по роману Лиона Фейхтвангера), "Лето в Мариенбаде" (инсценировка Ноги Ашкенази по роману Шолом-Алейхема).

Следуя доброй традиции, уже 10-й год подряд состоится Международный фестиваль "Гешер", который продлится три недели - с 9 мая по 3 июня. Вы увидите лучшие спектакли московского фестиваля "Золотая маска" и оригинальные израильские постановки.

Новое, современное прочтение классики стало основой программы нашего фестиваля: "Царь Эдип" в постановке Р. Туминаса с участием Л. Максаковой, В. Добронравова и Е. Князева; театр Наций и спектакль "Гамлет | Коллаж" в постановке Р. Лепажа с участием великолепного Е. Миронова.

Кроме спектаклей московских театров, в рамках фестиваля вы сможете посмотреть и израильские оригинальные постановки, встретиться и пообщаться с их создателями в кафе и ресторанах Яффо, принять участие в мастер-классах.

В октябре 2016 года прошло турне Гешера по Китаю. Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Хуань, увидели легендарную "Деревушку", которой в 2016 году исполнилось 20 лет. Спектакль играли в крупнейших театрах Китая на иврите с китайскими субтитрами, зрители приняли его очень тепло, каждое выступление актеров Гешера завершалось громом аплодисментов.

В июле 2017 года театр Гешер в шестой раз приглашен в Китай. Пекинские зрители увидят спектакль "Я – Дон Кихот".

Спектакль "Книга Царя Давида" примет участие в международном Платоновском фестивале, который пройдет в России в июне 2017, а в сентябре "Дорога в небытие" отправится в Париж и Амстердам. В рамках празднования 70-летия Независимости государства Израиль "Диббук" будет показан на сценах Нью-Йорка и Киева.

В Гешере с успехом идут спектакли прошлых сезонов: "Я – Дон Кихот", "Книга Царя Давида", "Диббук", "Деревушка" и "Якиш и Пупче" Евгения Арье, "Тель-Хореф" Михаила Краменко, "Господин Вертиго" Ирада Рубинштейна, "Мученик" Лены Крейндлиной, "Всего ничего" Эреза Дригеса, "Скотный двор" Ноама Шмуэля, "Дорога в небытие" и "Алис" Йехезкеля Лазарова.

Публикуется по материалам PR-агентства