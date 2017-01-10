10 января 2017 г.
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Досуг

Брэд Питт и Анджелина Джоли договорились не разглашать детали бракоразводного процесса

время публикации: 08:07 | последнее обновление: 08:07 блог версия для печати фото
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт
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Знаменитые голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли пришли к соглашению по вопросу о неразглашении деталей их бракоразводного процесса, передает телеканал CNN.

Стороны этого судебного процесса подписали соглашение, в соответствии с которым не будут предавать огласке содержание документов, касающихся их развода и дальнейшей судьбы их детей.

Судя по всему, Питт и Джоли договорились о совместных действиях, направленных на то, чтобы избежать скандальных публикаций.

О начале бракоразводного процесса между Джоли и Питтом стало известно в сентябре 2016 года. СМИ писали, что последней каплей для Анджелины стал дебош, который устроил Брэд в самолете, где пара находилась вместе с детьми.

В молодые годы у Брэда Питта было множество романов. Об одном из них в своих мемуарах упоминает знаменитый боксер-тяжеловес Майк Тайсон. По словам "железного Майка", в конце 80-х именно Питт был причиной его развода с актрисой и моделью Playboy Робин Гивенс, которая изменила ему с начинающим актером.

В 1995-м, во время съемок триллера "Семь", у Брэда завязался роман с актрисой Гвинет Пэлтроу, который длился несколько лет. В 2000-2005 годах он был женат на актрисе Дженнифер Энистон. Еще до развода Брэд во время съемок детективного боевика "Мистер и миссис Смит" сошелся с актрисой Анджелиной Джоли. У них трое собственных и трое приемных детей. Их считали одной из самых неразлучных и любящих пар Голливуда.

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