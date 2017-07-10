Единственный концерт блистательной Нани Брегвадзе в Израиле

Нани Брегвадзе – Народная артистка СССР, Народная и Заслуженная артистка Грузии, лауреат Государственной премии Грузии и многих других наград, приедет в Израиль, чтобы порадовать своих многочисленных поклонников.

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Любимица миллионов, обладательница ярчайшего таланта и необычайно красивого голоса, удивительно эмоциональная и искренняя, излучающая душевную теплоту и жизнелюбие Нани Брегвадзе, без сомнения, является выдающейся эстрадной исполнительницей.

Послушав Нани Брегвадзе, Леонид Утёсов предсказал ей "большое будущее", великий Иван Козловский поднялся на сцену, преклонил колено и поцеловал ей руку, Шарль Азнавур назвал её "настоящим чудом", а неподражаемая Людмила Гурченко сказала, что именно Нани Брегвадзе стоит "так высоко-высоко над всем в моей жизни".

Признанная миллионами "королевой романса", Нани Георгиевна как никто другой исполняет и русские, и цыганские, и грузинские романсы, а главное – каждый раз привносит в своё исполнение что-то новое, неповторимо прекрасное и чувственное, отчего у слушателей на каждом концерте замирает сердце и поёт душа. "Снегопад", "Тбилисо", "Ах, эта красная рябина", "Только раз бывает в жизни встреча", "Не уезжай, ты мой голубчик", "Хризантема", "Очаровательные глазки" ,"Песня о Тбилиси", "Тебе, любимая", "Я Вас любил", "Романс о романсе", "Горчит калина", "Мы оба лжём", "Паутина" и многие, многие другие романсы и песни в исполнении Нани Брегвадзе можно слушать до бесконечности.

В израильском концерте Нани Брегвадзе примет участие её дочь - Эка (Екатерина) Мамаладзе. Эка окончила Тбилисскую государственную консерваторию по классу фортепиано, в настоящее время она – популярная в Грузии эстрадная певица, лауреат Государственной премии Грузии.

Итак, не пропустите: 15 октября в зале Израильской оперы (Бейт а-Опера) – единственный концерт несравненной Нани Брегвадзе. Израильские поклонники "королевы романсов" услышат в её исполнении самые известные романсы и произведения русских и грузинских композиторов, ставшие настоящими шедеврами и "хитами всех времен и народов".

Публикуется по материалам PR-агентства