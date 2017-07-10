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ГАБТ отложил премьеру балета "Нуреев": вместо него зрители увидят "Дон Кихота"

время публикации: 13:32 | последнее обновление: 13:32 блог версия для печати фото
ГАБТ отложил премьеру балета "Нуреев": вместо него зрители увидят "Дон Кихота"

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) не планирует отменять балет "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова, как сообщалось ранее. Руководство театра переносит премьеру на 4-5 мая 2018 года в связи с "неготовностью спектакля".

Об этом пишет в понедельник, 10 июля, газета "Коммерсант" со ссылкой на гендиректора театра Владимира Урина.

О переносе премьеры "Нуреева" стало известно 8 июля. На сайте Большого театра в афише вместо этого спектакля фигурирует балет "Дон Кихот", который пройдет четыре раза – все вечера, назначенные для премьеры.

Байопик о жизни легендарного танцовщика и открытого гея Рудольфа Нуреева был создан композитором Ильей Демуцким, а либретто написал Кирилл Серебренников, он же выступил в качестве сценографа и режиссера, оригинальную хореографию поставил Юрий Посохов, бывший премьер Большого театра и штатный хореограф Балета Сан-Франциско.

"Сначала была идея не откладывать спектакль, репетировать неделю... но после прогона спектакля "Нуреев" я понял, что надолго откладывать спектакль нельзя", – цитирует слова Урина информационное агентство ТАСС.

Гендиректор подчеркнул, что это решение не связано со скандалом, разгоревшимся вокруг Кирилла Серебренникова и "Гоголь-Центра", бывший директор которого Алексей Малобродский, имеющий двойное, израильско-российской гражданство, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, якобы совершенном группой лиц.

Малобродского обвиняют в хищении более двух миллионов рублей (около 38 тыс. долларов), выделенных на постановку спектакля "Сон в летнюю ночь", который был поставлен худруком театра Кириллом Серебренниковым и идет в театре уже пять лет.

Он стал третьим фигурантом дела "Седьмой студии", бывших менеджеров которой обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества на общую сумму более 200 млн рублей, якобы имевших место в 2011-2014 годах. "Седьмая студия" - театральная труппа, которая была создана режиссером Кириллом Серебрениковым и поставила более десяти спектаклей. Затем артисты труппы присоединились к театру "Гоголь-центр".

Фигурантами по делу о хищении государственных средств в "Седьмой студии" также являются бывший гендиректор компании Юрий Итин и бухгалтер Нина Масляева.

По версии следствия, руководители "Седьмой студии" с 2011 по 2014 год похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства, говорится в публикации на официальном сайте СК РФ. Судя по публикациям в российских СМИ, Итин и Масляева подозреваются в хищении лишь малой части этих средств.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 6 июля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 20 июня 2017 г.
По делу о хищениях в "Седьмой студии" задержан Алексей Малобродский
// NEWSru.co.il // В мире // 24 мая 2017 г.
Завершился допрос Кирилла Серебренникова в Следственном комитете
// NEWSru.co.il // В мире // 23 мая 2017 г.
Названа причина обыска у режиссера Серебренникова и в театре "Гоголь-центр"
// NEWSru.co.il // В мире // 23 мая 2017 г.
К режиссеру Кириллу Серебренникову пришли с обыском; в "Гоголь-центре" ОМОН







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