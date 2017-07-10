Вася Обломов – единственный концерт и диалог со слушателями в Тель-Авиве

14 июля Василий Гончаров, известный более как Вася Обломов, впервые приедет в Израиль, чтобы в рамках проекта LIVE TALK продюсерского центра MAVO представить израильской публике свой новый альбом "Долгая и несчастливая жизнь", исполнить полюбившиеся многим хиты прежних лет и ответить на вопросы слушателей.

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Вася Обломов - российский музыкант, вокалист, поэт, композитор, музыкальный продюсер, основатель и лидер группы "Чебоза" и участник музыкально-поэтического проекта "Господин Хороший". Всего за шесть лет Вася сумел занять на российской сцене особое место: его знают, любят, слушают и поют барды и рокеры, писатели и журналисты, с ним хотят работать и работают известные кинорежиссеры, актеры и музыканты.

В клипах Васи Обломова читал рэп Леонид Парфенов, Михаил Ефремов сидел на унитазе, писатель Сергей Минаев играл на аккордеоне, Артем Михалков грустно шагал по зимней Москве, Сергей Шнуров носил "сумку челнока", Ксения Собчак обращалась к президенту, Андрей Васильев ехал на газели по средней полосе России, Гарик Сукачев пел на чьем-то дне рождения в лимузине, а жители российской глубинки с безразличием смотрели на зависшую над ними летающую тарелку. Его песня "Еду в Магадан" стала саундтреком к фильму "Ёлки" Тимура Бекмамбетова, песни "Ритмы окон" и "Memento Mori" – саундтреками к фильмам "Духless" и "Духless II". Обломов написал заглавную песню к комедии "Призрак", которую исполнили Фёдор Бондарчук и Семён Трескунов, сыгравшие главные роли в картине. А к сериалу режиссёра Павла Бардина "Салам, Масква", который получил в этом году премию "Ника" в номинации "За достижения в телевизионном кинематографе", Вася Обломов написал всю музыку.

Строки из его песен становятся "крылатыми фразами", песни разбирают на цитаты и обыгрывают в КВН, их обсуждают в социальных сетях, они вызывают бурные споры, а после пародии на Васю Обломова в шоу Первого канала "Точь-в-точь" в поисках смысла песни "Еду в Магадан" Леонид Ярмольник даже поругался с Геннадием Хазановым. По текстам песен Васи Обломова уже сейчас будущие филологи пишут дипломные работы, а через сто лет вообще можно будет изучать историю России начала двадцать первого века.

Итак, 14 июля в театре "Гешер" Вася Обломов в сопровождении своего ансамбля сыграет в Тель-Авиве единственный концерт-презентацию своего нового альбома "Долгая и несчастливая жизнь". Слушателям гарантированы смех сквозь слёзы, деструктивная критика самых болезненных аспектов российской действительности, издевательская общественно-политическая сатира, размышления о том, что и почему любит российский народ и пр. Будут исполнены и хиты прежних лет: незабываемые "Еду в Магадан" и "Многоходовочка", номера из дерзкого проекта "Господин Хороший" (телевизионного проекта, в котором Вася Обломов вместе с Михаилом Ефремовым и Дмитрием Быковым создавал музыкальные номера по новостям прошедшей недели) и многое другое. А главное - живой диалог с публикой: во время и после концерта Вася Обломов будет отвечать на вопросы из зала. Скучно не будет – это точно!

Организатором встречи израильской публики с Васей Обломовым выступает продюсерский центр MAVO Productions, основным направлением деятельности которого является организация живого общения публики с лидерами общественного мнения и интересными личностями, обмен мнениями и опытом и межкультурные диалоги. С осени 2016 года MAVO работает над собственным проектом LIVE TALK, гостями которого уже стали российский журналист и телеведущий Леонид Парфёнов; режиссер-мультипликатор, сценарист, драматург и актер Гарри Бардин; российский политолог и публицист Станислав Белковский; театральный художник, искусствовед и историк моды, ведущий "Модного приговора" Александр Васильев; историк, тележурналист, профессор Николай Сванидзе; кинорежиссёр и сценарист Павел Лунгин; искусствовед, президент Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Ирина Антонова и многие другие.

Публикуется по материалам PR-агентства