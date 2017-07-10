Автор книг о Гарри Поттере написала новую сказку на платье

Автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг написала секретный манускрипт на платье, в котором она была на вечеринке в честь собственного 50-летия. В этом она призналась в интервью телеканалу CNN в понедельник, 10 июля.

"Я праздновала мое 50-летие одновременно с Хэллоуином (хотя это не настоящая дата моего дня рождения). Я была в костюме потерянной рукописи. И я написала на платье большую часть этой книги. Не знаю, будет ли она когда-нибудь опубликована, сейчас она висит в моем шкафу", – рассказала писательница.

51-летняя Роулинг написала семь книг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997–2007 годах и переведенных на 65 языков. Их общий тираж превышает 400 миллионов экземпляров. В 2016 году она также стала соавтором пьесы "Гарри Поттер и Проклятое дитя", премьера которой состоялась 30 июля 2016 года в Лондоне в театре Palace.