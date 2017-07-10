Настоящее волшебство Trick Art - международная 3D выставка

Trick Art - впечатляющая международная 3D выставка, которая впервые пройдет в Беэр-Шеве. Компания Adam Ben Or Productions Ltd посвящает эту выставку всем жителям Юга. Граффити-приключения от спрей-арт-группы "Brain Mash".

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"Trick Art" - выставка волшебных миражей и оптических иллюзий, одинаково впечатляющая как детей? так и взрослых. Важное обстоятельство во время летних каникул, когда семьи хотят провести свободное время вместе и провести его с толком – чтобы никто не скучал. На выставке Trick Art о существовании такого слова, как "скука" никто и помыслить не может. Полный обман мозга – вот к чему приводят трехмерные картины, нарисованные на двухмерных плоскостях. Как это происходит? В этом и заключается магия 3D искусства, которую израильтянам продемонстрирует группа Brain Mash - арт-дизайн студия в Новосибирске, мультимедийное сообщество, объединившее под своей крышей немало талантливых художников и дизайнеров. От арт-дизайн студии "Brain Mash" в Израиль приехали Иван Копёнкин, Вадим Кулишов, Иван Афанасьев, Александр Аржанов и Василий Каптырев – художники направления "спрей-арт" Sprayart - то есть рисования баллончиками краски с пульверизатором. Группа демонстрирует свое волшебное искусство по всему миру, а в Беэр-Шеву прибыла прямиком частью из Китая и частью из Германии. "Brain Mash" - это сообщество свободных художников и дизайнеров, у каждого из которых есть свое видение искусства, профессионализм и большой опыт работы. Все они - настоящие фанаты своего дела, вносящие в свои работы личные фантазии и переживания. Первопроходцем арт-течения Spray art считают TAKI 183, именно его подписи появились на нью-йоркских стенах под рисунками (примерно 1960 г.). Художников со спреями, баллончиками называют райтерами. Наиболее известный (хотя его лица никто не видел) мировой райтер – бристолец Роберт Бэнкс.

Уже с 20-го июня в городском Гейхал-а-Спорт вовсю кипит работа над 40 огромными полотнами, которые расписываются в трехмерной технике: множество сложных трехмерных картин на разнообразные сюжеты: сцены из сказок, фэнтези, приключенческие сюжеты, нарисованные на полу и стенах, выглядящие настолько правдоподобно, что вы смело следуете приглашению войти внутрь. Одно из ключевых полотен посвящено местной футбольной команде "Хапоэль" - настоящему народному герою, кумир, сфотографироваться с которым мечтают многие. На картине будет изображена вся команда во главе с капитаном и выигранным ими кубком. В чем хитрость? Благодаря оптической иллюзии, человек, сфотографировавшись на фоне такой картины, может запросто уверять друзей, что все это было по-настоящему: он, команда кумиров и кубок чемпионов. Для удобства посетителей возле всех картин будут отмечены точки, с которых фотография получается наиболее правильным и убедительным образом.

Кроме того, посетители выставки смогут побыть великаном или гномом, зайдя в волшебное пространство комнаты "большой-маленький": человек стоящий в одном углу, представляется стороннему наблюдателю великаном, то, перейдя в другой угол, он превращается в гномика, словно выпил магического зелья Алисы, попавшей в страну чудес и меняющей свои размеры как по мановению волшебной палочки! Безусловно, никакого волшебства или обмана - только ловкость человеческого восприятия, оптические иллюзии. Возникают оптические или зрительные иллюзии из законов оптики, физиологического устройства человеческого глаза, психологии зрительного восприятия. В искусстве намеренное искажение перспективы вызывает особые эффекты, хорошо известные по классическим работам Мориса Эшера и Сальвадора Дали. В основе комнаты "большой-маленький" лежит эффект "комнаты Эймса" - пример трёхмерной оптической иллюзии. Комната спроектирована таким образом, что при взгляде спереди кажется обычной, с перпендикулярными стенами и потолком. На самом деле, форма комнаты представляет собой трапецию, где дальняя стена расположена под очень острым углом к одной стене и, соответственно, под тупым углом к другой. Правый угол, таким образом, значительно ближе к наблюдателю, чем левый. За счёт иллюзии, усиливаемой соответственно искаженными шахматными клетками на полу и стенах, человек, стоящий в ближнем углу, выглядит великаном по сравнению со стоящим в дальнем. Когда человек переходит из угла в угол, наблюдателю кажется, что он резко растёт или, наоборот, уменьшается. Но даже теперь, после того, как мы, подобно команде Воланда, "разоблачили магию", эти эффекты не становятся менее завораживающими. А таких на выставке будет немало!

Столица Негева Беэр-Шева, как место проведения захватывающей дух выставки Trick Art, была выбрана продюсерской компанией не случайно: она посвящена всем жителям Юга. По мнению Исраэля Адама, главы компании Adam Ben Or Productions Ltd, наступило время жителям Центра отправиться в путешествие на Юг, тем более что он полон разнообразных достопримечательностей. Кроме того, путешествующие в Эйлат или Мицпе Рамон могут сделать остановку в Беэр-Шеве для осмотра выставки, дважды совместив приятное с полезным.

Публикуется по материалам PR-агентства