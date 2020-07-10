Иерусалим:
19 - 28°
Тель-Авив:
26 - 28°
Эйлат:
28 - 38°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Досуг10 июля 2020 г., 11:19

"Переносить болезнь как непогоду". Доктор Илья Лиснянский в программе "Детский недетский вопрос"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Переносить болезнь как непогоду". Доктор Илья Лиснянский в программе "Детский недетский вопрос" "Переносить болезнь как непогоду". Доктор Илья Лиснянский в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Илья Лиснянский – врач-отоларинголог, автор книги "Мифы Яффо".

Четырехлетний мальчик спросил доктора Лиснянского: "Ты умеешь болеть? А как?" Пациенту "болезнь нужно переносить как непогоду", отвечает доктор. Сам он, если заболевает, старается не делать трагедии из болезни. "Прежде всего, человек должен перестать бояться и должен понимать, что с ним происходит".

"Хороший человек – это человек, который попал в хорошую ситуацию. Весь вопрос в том, насколько тебя испытывает Господь", – полагает наш собеседник.


"Успех в жизни – жить в ладу с самим собой", – считает Илья Лиснянский, пришедший к выводу, что "смысл жизни в передаче тепла".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Ильей Лиснянским

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Досуг // 03 июля 2020
"Искусство – стрельба в неведомое". Андрей Макаревич в программе "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 26 июня 2020
"Успех – коварное мерило". Константин Райкин в передаче "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 19 июня 2020
"Я человек радостный". Археолог Алла Нагорская в программе "Детский недетский вопрос"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:19 "Переносить болезнь как непогоду". Доктор Илья Лиснянский в программе "Детский недетский вопрос"
13:39 Новый магазин FEMINA открылся в Петах-Тикве
10:07 О здоровье наших питомцев
20:35 Влияние коронавируса: сцена из жизни "психушки" – на обложке Vogue
20:05 "Заповедник 130": Путин обнулился. Развод Меркель и Трампа. Сказочки про поправочки. Мультсатира
15:17 Пять летних выставок в музее "Мишкан Ле-Оманут" в кибуце Эйн-Харод
13:26 Театр "Гешер" Coronastyle
07:56 О нежности материала и доверии к огню. Интервью с керамистом Геннадием Дворкиным
07:28 "Искусство – стрельба в неведомое". Андрей Макаревич в программе "Детский недетский вопрос"
12:01 Наталья Гантман: "Мне подарены крылья"
...