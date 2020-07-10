"Переносить болезнь как непогоду". Доктор Илья Лиснянский в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Илья Лиснянский – врач-отоларинголог, автор книги "Мифы Яффо".

Четырехлетний мальчик спросил доктора Лиснянского: "Ты умеешь болеть? А как?" Пациенту "болезнь нужно переносить как непогоду", отвечает доктор. Сам он, если заболевает, старается не делать трагедии из болезни. "Прежде всего, человек должен перестать бояться и должен понимать, что с ним происходит".

"Хороший человек – это человек, который попал в хорошую ситуацию. Весь вопрос в том, насколько тебя испытывает Господь", – полагает наш собеседник.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Ильей Лиснянским

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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