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Досуг

Бодиарт-акция в Нью-Йорке: около 200 обнаженных моделей

время публикации: 07:02 | последнее обновление: 07:04 блог версия для печати фото
Акция "Body Notes" в Нью-Йорке. 9 июня 2017 года
Акция "Body Notes" в Нью-Йорке. 9 июня 2017 года
Акция "Body Notes" в Нью-Йорке. 9 июня 2017 года
ВСЕ ФОТО

В пятницу, 9 июня, в Нью-Йорке на Таймс-сквер около 200 обнаженных моделей и художников приняли участие в бодиарт-акции "Body Notes", организованной по инициативе Энди Голуба, сообщает сайт NBC New York.

Акция заранее была проанонсирована в СМИ и социальных сетях. За ее проведением наблюдали тысячи зрителей и журналистов.

Модели не просто обнажались для того, чтобы художники имели возможность покрыть их тела краской. Они общались со зрителями и позировали для них. Причем моделями были люди разных возрастов, зачастую далеко не "модельной" внешности. Среди участников были даже инвалиды-колясочники.

Некоторые модели и сами выступали в роли художников. Впрочем, изображения на телах не отличались особым разнообразием.

22 июля Голуб планирует провести похожее мероприятие в парке Вашингтон-Сквер. Подробнее об этом можно прочитать на сайте humanconnectionarts.org.

9 июля 2016 года в такой же акции в Нью-Йорке, проводившейся неподалеку от штаб-квартиры ООН, участвовали около 100 моделей и десятки художников. Тогда акция была приурочена к National Bodypainting Day. После того, как художники закончили работу, раскрашенные полуобнаженные модели на двухэтажных автобусах совершили объезд Нью-Йорка. Акция проводилась по согласованию с мэрией Нью-Йорка. Никто из ее участников задержан не был.

Напомним, что в октябре 2011 года суд Манхэттена принял любопытное решение по делу художника Энди Голуба, который за несколько месяцев до того был арестован на Таймс-сквер во время одного из публичных "мастер-классов". Голубу было предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка и закона о развратных действиях. Но защита сумела поставить под сомнение справедливость данных обвинений. Суд постановил снять обвинения, если художник будет соблюдать следующие правила: модель с обнаженной грудью можно раскрашивать где угодно и в любое время (это в Нью-Йорке не запрещается), но модель в "стрингах" можно будет покрывать красками на улице лишь после наступления темноты. Голуб отверг эти условия, и его публичные боди-арт акции были прерваны почти на два года. Позже ограничения были сняты, и Энди отметил это событие очередной "голой акцией", раскрасив на Таймс-сквер двух полностью обнаженных моделей в июле 2013 года на глазах у взрослых и детей.

С 21 июня 2016 года, по распоряжению мэрии Нью-Йорка, на Таймс-сквер вступили в действие новые правила, в соответствии с которыми уличные артисты не имеют права выходить за пределы особых зон – прямоугольников сине-зеленого цвета. За нарушение полагается штраф 500 долларов или тюремное заключение. Данное решение было принято после многочисленных жалоб на то, что некоторые артисты буквально преследовали туристов, вымогая у них деньги. Сами артисты заявляют, что их "загнали в гетто". Больше всех возмущены старожилы Таймс-сквер "Голый ковбой" Роберт (Боб) Берк и его коллега-конкурентка "Голая ковбойша" Сэнди Кейн (Сандра Бродски), а также голые модели, выкрашенные в цвета национального флага США, которые вынуждены теперь зазывать издалека потенциальных клиентов для совместной фотосессии.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 10 июля 2016 г.
Около 100 моделей приняли участие в "Национальном дне бодиарта" в Нью-Йорке
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 22 июня 2016 г.
"Гетто" для голых артистов: новые правила на Таймс-сквер. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // В мире // 13 сентября 2015 г.
В Нью-Йорке арестовали двух скандалисток: одна была обнажена и раскрашена в цвета флага США
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 24 августа 2015 г.
Марш GoTopless в Нью-Йорке: "инопланетные еврейки" обнажили грудь
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 19 августа 2015 г.
Селфи с обнаженными патриотками на Таймс-сквер: бизнес, раздражающий мэра
// NEWSru.co.il // Досуг // 19 июля 2015 г.
"Национальный день рисования по обнаженному телу" отметили в Нью-Йорке массовой акцией





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