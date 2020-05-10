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NEWSru.co.il :: Досуг10 мая 2020 г., 20:04

"Заповедник 122": Жизнь после карантина. Трамп-Бонд vs коронавирус. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 122": Жизнь после карантина. Трамп-Бонд vs коронавирус. Мультсатира

Проект заповедник представил новую, 122-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Путин, Песков и Захарова обсуждают ситуацию в стране во время коронавируса и наше туманное будущее.
2. Трамп-Бонд в новой Бондиане опять спасает мир от коронавируса.
3. Путин, Песков, Макрон, Меркель, Мишустин, Рогозин, Сечин, Собчак, Медведев, Соловьев, Скабеева, Киселев и Симоньян с песней об опускающихся рейтингах.

Инфоповоды:
– В России продолжается режим "нерабочих дней".
– Дональд Трамп, а вслед за ним и госсекретарь США Майк Помпео заявили о том, что источником заражения коронавирусом стала лаборатория в Ухане. Трамп пригрозил Китаю серьезными экономическими последствиями.
– По опросу ВЦИОМ рейтинг доверия россиян к В.Путину упал до минимума за 14 лет.

Все выпуски "Заповедника" (DW)

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