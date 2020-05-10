"Заповедник 122": Жизнь после карантина. Трамп-Бонд vs коронавирус. Мультсатира

Проект заповедник представил новую, 122-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Путин, Песков и Захарова обсуждают ситуацию в стране во время коронавируса и наше туманное будущее.

2. Трамп-Бонд в новой Бондиане опять спасает мир от коронавируса.

3. Путин, Песков, Макрон, Меркель, Мишустин, Рогозин, Сечин, Собчак, Медведев, Соловьев, Скабеева, Киселев и Симоньян с песней об опускающихся рейтингах.



Инфоповоды:

– В России продолжается режим "нерабочих дней".

– Дональд Трамп, а вслед за ним и госсекретарь США Майк Помпео заявили о том, что источником заражения коронавирусом стала лаборатория в Ухане. Трамп пригрозил Китаю серьезными экономическими последствиями.

– По опросу ВЦИОМ рейтинг доверия россиян к В.Путину упал до минимума за 14 лет.



Все выпуски "Заповедника" (DW)