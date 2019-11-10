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NEWSru.co.il :: Досуг10 ноября 2019 г., 19:30

"Заповедник 97": как нарисовать иноагента. Трамп переезжает. Песня об Украине и газе. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
&quot;Заповедник 97&quot;: как нарисовать иноагента. Трамп переезжает. Песня об Украине и газе. Мультсатира

В воскресенье, 10 ноября, проект "Заповедник" представил новую, 97-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новом выпуске: 1. Остап Бендер-Путин, Киса Воробьянинов-Песков, а также Золотов, Сечин и Рогозин занимаются созданием образа иностранного агента. Западных денег у правозащитников найти не получается, поэтому перерисовать приходится самих себя. 2. Обычный сонный день в нашем дворике: Помпео помогает Трампу с переездом в другой штат, старички Путин, Меркель и Лукашенко сплетничают на лавке, Зеленский разбирается с Донбассом. 3. Музыкальный номер о том, как Меркель, Дуда и Макрон отложили поддержку Украины в газовом вопросе до того момента, пока не кончатся зимние холода.

Все выпуски "Заповедника" (DW)

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