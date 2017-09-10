"Признание" Александра Балуева – в Израиле

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В ноябре израильским театралам предстоит удивительное путешествие в творческую лабораторию популярного российского актера Александра Балуева и композитора Глеба Матвейчука, которые привозят в нашу страну спектакль "Признание".

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Этот знаменитый актер обычно играет, как в кино, так и в театре брутальных мужчин – сильных и уверенных в себе. Многие режиссеры надевали на него военную форму и демонстрировали зрителю его мощную харизму: герои Балуева в фильмах "Благословите женщину", "Кандагар", "Жизнь и судьба", "Одна война", "Жуков" - это люди, находящиеся в крайне сложных обстоятельствах, жесткие и даже жестокие, но притягательные своим внутренним стержнем.

Но Балуев выходит за рамки этого амплуа – он обладает универсальным драматическим даром, позволяющим ему играть практически все: от комедии до любовной драмы. Его роль в фильме "Две женщины" по роману Тургенева "Месяц в деревне" – тому подтверждение.

Несколько лет назад Александр Балуев дебютировал в качестве режиссера, поставив спектакль "Территория страсти" по знаменитомуй роману Шодерло де Лакло "Опасные связи".

Вместе с молодым актером, композитором и певцом Глебом Матвейчуком он создал яркий, искрометный спектакль, в котором было много музыки, и где Балуев неожиданно запел. Этот спектакль был очень тепло принят публикой в разных странах, в том числе и Израиле.

И вот еще одна работа в паре с Матвейчуком – спектакль "Признание" по пьесе Максима Фролова. На сцене трое персоснажей, один из которых немолодой поручик, второй – допрашивающий его комиссар, а третья – девушка из воспоминаний. Перед нами разворачивается история, рассказанная от лица главного героя, которого играет Балуев.

Он вспоминает первую любовь и первое признание, снова переживает разочарования молодости и сожалеет об ошибке, которая перевернула его жизнь. Мы становимся свидетелями напряженного психологического поединка двоих мужчин, погружаемся в их эмоции, радуясь, печалясь и плача вместе с ними. Александр Балуев и Глеб Матвейчук играют наотмашь, и мы видим каждого из героев с его страстями, страхами и бесконечной борьбой с самим собой.

Спектакль пронизан музыкой от начала и до конца, внем звучат всеми любимые романсы – "Луной был полон сад", "Гори, гори, моя звезда", "Дорогой длинною", "Пообещайте мне любовь", и трогательные баллады, написанные специально для спектакля.

Для многих поклонников Александра Балуева станет неожиданностью его прекрасный бархатистый голос, который органично вплетается в канву действия.

Глеб Матвейчук – один из самых талантливых актеров, композиторов и музыкантов своего поколения. В 16 лет он уже был студентом вокального отделения Московской консерватории и Высшего театрального училища имени Щепкина одновременно.

Матвейчук написал музыку к шестнадцати фильмам, в числе которых знаменитый "Адмиралу", и к нескольким театральным постановкам.

Он спел партию Иисуса в культовой рок-опере "Иисус Христос – суперзвезда" (Театр Моссовета) и Фернана в мюзикле "Монте-Кристо" (Театр Оперетты), стал финалистом вокального шоу "Русские теноры" и победил в пятом сезоне телепроекта "Две звезды" – в паре с Ольгой Кормухиной.

Глеб Матвейчук обладает редкой красоты голосом, который в сочетании с драматическим талантом приобретает особенную выразительность. В спектакле "Признание" звучит его музыка, а сам он поет в сопровождении акустической гитары, создавая единое полотно, в котором соединяются романтика и высокая печаль, боль и красота.

Дополняет блистательный актерский дуэт молодая актриса Ольга Ажажа, которая известна москвичам не только по ролям в телесериалах, но и как звезда мюзиклов. Ольга профессионально занимается вокалом, играет на фортепиано и гитаре, пишет песни. Она играла Ассоль в суперпопулярном уже который сезон мюзикле "Алые паруса" в Российском молодежном театре, принцессу в мюзикле "Обыкновенное чудо", снималась в фильме "Стиляги". В этом спектакле Ольга также раскрывает свои таланты актрисы и певицы.

"Признание" – не типичная антреприза, где главной задачей становится развеселить публику. Это – глубокий, философский спектакль, который заставляет чувствовать острее и помогает понять собственную жизнь. В нем есть то, ради чего мы и ходим в театр – настоящая страсть, которая поднимает над обыденностью.

20 ноября, Беэр-Шева, Гейхаль ха-Тарбут Гистадрута

21 ноября, Ашдод, матнас Дюна-Юд

22 ноября, Хайфа, зал "Раппопорт"

23 ноября, Тель-Авив, зал "Бейт ха-Хаяль"



Организатор гастролей – Марат Лис, руководитель компании "Cruise International".

Заказ билетов на официальном сайте www.cruiseinter.com или по тел. 03-6960990.