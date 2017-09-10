Известный фотограф Дмитрий Брикман проведет мастер-класс в Тель-Авиве

Вечером 25 сентября в тель-авивском зале "Бейт а-Софер" (ул. Элиэзер Каплан 6) известный израильский фотограф Дмитрий Брикман проведет мастер-класс "Фотография. Увидеть увиденное". Это будет мастер-класс для тех, у кого в руках может быть мобильный телефон или серьезный фотоаппарат, и кто хочет научиться главному в фотографии – "умению видеть".

- Приобрести билеты на мастер-класс "Фотография. Увидеть увиденное"

Мастер-класс рассчитан на любого человека, которому хочется научиться передавать языком фотографии те чувства, которые он испытывает, глядя на незнакомый город, на любимого человека, или на завораживающий пейзаж. Опыт и фототехника значения не имеют — для реализации этих задач достаточно встроенного в смартфон фотоаппарата. Основная задача мастер-класса – научиться "видеть и передавать увиденное" языком фотографии.

Дмитрий Брикман – автор фотоальбома "Иерусалим не просто Город", фотофильмов "Екклесиаст. Фотоперевод", "Дао Дэ Цзин. Фотоперевод", "Молитва Иерусалима" и "Тени Иерусалима", рубрики "Фотозаметки" на новостном сайте NEWSru.co.il, телепередачи "Детский недетский вопрос" и т. д.

Публикуется по материалам PR-агентства