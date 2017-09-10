Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили в спектакле "Квартет" в Израиле

Легендарный спектакль "Квартет" Петербургского Большого драматического театра со звездами российской сцены Алисой Фрейндлих, Олегом Басилашвили, Ириной Соколовой и Валерием Ивченко будет представлен в четырех городах Израиля с 17 по 23 октября.

Расписание гастролей: 17 октября – в Беэр-Шеве (Центр сценических искусств, большой зал), 19 октября – в Ашдоде (Центр сценических искусств); 21 октября – в Тель-Авиве ("Бейт а-Опера"); 23 октября – в Хайфе ("Театрон а-Цафон").

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В октябре в Израиль прибывает легендарная постановка Петербургского Большого драматического театра – спектакль "Квартет" с участием знаменитых артистов российской театральной сцены Алисы Фрейндлих, Олега Басилашвили, Ирины Соколовой и Валерия Ивченко. Четверо народных артистов, корифеев БДТ, представят израильской публике трехчасовой спектакль по пьесе Рональда Харвуда об актерах и театре, кумирах и публике – постановку, в которой четыре знаменитости играют четырех знаменитостей, и у каждого из этого "Квартета" есть свое соло.

По сути этот спектакль Петербургского Большого драматического театра – четырежды бенефис. Главные роли в нем исполняют корифеи прославленной товстоноговской труппы. В одном театре они работают не один год и не одно десятилетие. Но ни один спектакль еще не собирал их всех вместе.

Мастера разыгрывают историю о былой славе актеров, о силе искусства, которое заставляет взволнованно биться сердца. Спектакль, поставленный маститым режиссером Николаем Пинигиным, полон ярких переживаний, и у каждого актера здесь есть свое соло.

Удивительно, но первые десять минут спектакля артисты на сцене вообще не произносят ни одного слова. Так держать паузу и выстраивать внутренне действие когда-то учил всех своих артистов Товстоногов. Недаром Николай Пинигин называет его "соавтором постановки". Именно Товстоногов воспитал этих артистов. Каждый из них мог бы в одиночку сделать имя любому спектаклю.

Но они всегда предпочитали работать в ансамбле. "Звездный квартет" – восхищаются зрители. "Старая гвардия" – шутят артисты…

Итак, действие пьесы происходит в английской глубинке. Дом для престарелых становится пристанищем бывших оперных звезд. Здесь неторопливо протекает жизнь четверых пожилых вокалистов, некогда покорявших публику своей виртуозностью, наслаждавшихся триумфами и творческими победами, от которых теперь остались лишь воспоминания. Но неожиданно их тихая жизнь нарушается новостью о грядущем концерте: старикам предложено выступить квартетом, спеть знаменитый квартет Герцога, Джильды, Риголетто и Маддалены из оперы "Риголетто" Джузеппе Верди. До того, как ответить согласием, каждый из них погрузится в мучительные воспоминания, чтобы раскрыть свои давнишние секреты, сбросить томивший их груз грехов, лжи и предательства. И когда прошлое наконец останется позади, певцы посвятят себя предстоящему выступлению, очевидно обреченному на провал. Но герои соберутся с силами и в последний раз споют великий квартет. Они променяли печальную старость на божественную музыку, и обратно уже не вернутся…

Драматург, лауреат Пулитцеровской премии Рональд Харвуд (широкому зрителю он знаком, прежде всего, как сценарист фильма Романа Поланского "Пианист") обратился в этой пьесе к одной из своих любимых тем – искусству и тем, кто ему служит. Он предлагает сначала актерам, а затем и публике свои объяснения сложной, неоднозначной судьбы творцов, внутреннего мира людей искусства.

Едва ли в каком-нибудь еще российском театре кроме БДТ было возможным собрать для этого спектакля такой потрясающий актерский ансамбль равновеликих, чья жизнь в искусстве удивительным образом перекликается с сюжетом пьесы. Утрируя возраст, характеры, размышляя о превратностях актерской судьбы, иронизируя над собой, "Квартет" БДТ поет не о прожитом, а о жизни. Квинтэссенцией спектакля становится фраза одного из персонажей: "Искусство – это то, что заставляет чаще биться наши сердца".

Текст и фотографию предоставило пиар-агентство Sofia Nimelstein PR & Consulting. Организаторы гастролей БДТ в Израиле – продюсерская компания YM Production под руководством Марка Юрика.