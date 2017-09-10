"Лебединое озеро" Вячеслава Гордеева – в ноябре в Израиле

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В современной России, несмотря ни на какие политические и экономические катаклизмы, было и остается нечто, безусловно заслуживающее гордости и восхищения – и конечно, это балет! В ближайшее время израильтяне смогут убедиться в этом, побывав на спектаклях Московского театра "Русский балет" под управлением легендарного танцовщика Вячеслава Гордеева – солиста Большого театра, балетмейстера и хореографа, прославившего школу русского танца далеко за пределами своей страны.

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Зрители смогут увидеть самый известный балет на музыку гениального композитора Петра Ильича Чайковского – "Лебединое озеро". В признанной, классической постановке Мариуса Петипа он впервые был представлен в Мариинском театре в 1895 году, и с тех пор стал символом балетного искусства, вдохновляющим балетмейстеров и хореографов всего мира. Среди постановщиков "Лебединого озера" – Джордж Баланчин, Рудольф Нуреев, Юрий Григорович, Фредерик Аштон, Мэтью Борн и многие другие выдающиеся деятели мирового балета.

В советский период "Лебединое озеро" знали абсолютно все: советская власть сделала этот балет символом своих достижений, поскольку в других областях в те времена нечем было гордиться.

Кроме того, по мнению чиновников, музыка Чайковского была идеально возвышенна и печальна, и ею заменяли радиопередачи в те дни, когда умирал кто-то из партийных вождей.

"Лебединое озеро" скандально прославилось во время августовского путча 1991 года: три дня подряд легендарный балет показывали по всем телеканалам страны, заменив им актуальные новости. Это никак не повлияло на сценическую жизнь постановки, зато породило массу анекдотов: "Власть в России меняется не на выборах, а когда по ТВ показывают "Лебединое озеро".

Впрочем, несмотря ни на что, "Лебединое озеро", в первую очередь – красивая история любви. В основе лежит старинная немецкая легенда о прекрасной девушке Одетте, превращенной в белого лебедя, и лишь бескорыстная любовь может снять с нее заклятье. Романтический юноша, принц Зигфрид, попадает на волшебное озеро, видит Одетту, находит в ней свой идеал, влюбляется и дает клятву верности. Но на пути к мечте принца стоит Злой гений…

По словам Вячеслава Гордеева, в своей постановке он постарался сохранить лучшие хореографические страницы Мариуса Петипа, Льва Иванова, Александра Горского, но сделал акцент на динамизме режиссуры, вставив в партитуру монолог Принца – лирическое соло, рисующее романтический характер героя.

В целом возглавляемый Гордеевым театр представляет собой ансамбль ярких индивидуальностей. Театр существует уже более четверти века, и за это время завоевал репутацию одного из лучших театров страны: Ассоциация западноевропейских импресарио присвоила ему звание "Лучший балетный коллектив Европы".

Сегодня эта труппа насчитывает более ста человек, а в спектаклях по-прежнему блистают Майя Иванова, Светлана Устюжанинова, Елена Осокина, Константин Телятников, Максим Фомин, Антон Гейкер, Дмитрий Проценко. Но исполнительский состав ежегодно обновляется, пополняясь талантливыми выпускниками хореографических училищ Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Уфы, Новосибирска.

Многие из молодых танцовщиков стали лауреатами международных конкурсов. Английская Western Morning News призналась: "Редко кому выпадает удача лицезреть современный талант России в таком блеске", другие уважаемые СМИ назвали этот театр "витриной балетных талантов",

В основе репертуара театра – бережно сохраняемые классические произведения, в которых, тем не менее, отчетливо ощущается индивидуальный почерк выдающегося балетмейстера.

Гордеев-хореограф завоевал авторитет и симпатии зарубежной балетной критики: в 1992 году, после триумфальных гастролей театра по Европе, Гордеев был удостоен звания "Лучший хореограф года" и специального приза Мориса Бежара. Впрочем, перечисление наград Вячеслава Гордеева может занять не одну страницу. Главное – благодаря его таланту театру "Русский балет" удалось войти в число самых знаменитых балетных трупп мира, а израильского зрителя ждет изысканное удовольствие.

Гастроли остоятся в городах Израиля с 9 по 23 ноября 2017 года. Заказ билетов – здесь.

Материал и фотографии предоставлены пресс-службой Московского театра "Русский балет" и организатором гастролей компанией FGK Production.