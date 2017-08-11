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Шоу "Театра теней" из Праги и спектакль "Топливо". Афиша на выходные

время публикации: 11:29 | последнее обновление: 11:29 блог версия для печати фото
Шоу "Театра теней" из Праги и спектакль "Топливо". Афиша на выходные

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в ближайшие выходные. Билеты – в онлайн-кассе.

В пятницу и субботу Хайфе и Тель-Авиве будет представлено шоу "Театра теней" из Праги. Шоу проходит в полной темноте. Исполнители на сцене, одетые в черное, как будто парят в ультрафиолетовом свете, соединяя в своем выступлении танец и пантомиму.

- Приобрести билеты на шоу "Театра теней"

В пятницу в "Ангаре 11" в Тель-Авиве можно посетить выставку "Королевство динозавров". На ней представлены десятки динозавров в натуральную величину. На выставке оборудована интерактивная зона, где можно кататься на детенышах динозавров, лазать по канатам, фотографироваться с динозаврами, рисовать, раскрашивать и играть в юных палеонтологов, делая раскопки в поисках доисторических ископаемых останков.

- Приобрести билеты на выставку "Королевство динозавров"

В пятницу в амфитеатре "Азриэли" в Тель-Авиве пройдет концерт "В ритмах рок-н-ролла с Roman Arye’s Biggy Band".

- Приобрести билеты на концерт "В ритмах рок-н-ролла с Roman Arye’s Biggy Band"

В пятницу и субботу в Тель-Авиве и Беэр-Шеве пройдет концерт гитаристки Ксении Федуловой и Jam Duet.

- Приобрести билеты на концерт Ксении Федуловой и Jam Duet

В пятницу в Тель-Авиве будет показан документальный спектакль "Топливо" Евгения Казачкова и Семена Александровского. Пьеса была написана по мотивам многочасовых интервью с Давидом Яном, создателем компании Abbyy, разработчиком электронных словарей Lingvo и зачинателем флешмобов в России.

- Приобрести билеты на спектакль "Топливо"

Более полный список развлечений на ближайшие выходные см. на сайте Афиша NEWSru.co.il

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