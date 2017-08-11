Основатель Pink Floyd заявил, что его коллеги боятся прослыть антисемитами

Роджер Уотерс, один из основателей легендарной группы Pink Floyd, дал интервью каналу RT America, выразив свое крайне негативное отношение к коллегам-музыкантам, которые, по его мнению, "боятся выступить против Израиля, чтобы не выглядеть антисемитами". Уотерс утверждает, что ситуация сегодня в США такова, что антиизраильские настроения могут стоить музыканту карьеры.

Уотерс также раскритиковал музыкантов группы Radiohead, 19 июля давших концерт в Тель-Авиве.

Напомним, весной этого года Уотерс подписал открытое письмо к участникам группы Radiohead с призывом отменить выступление в Израиле, поскольку "эта страна оккупирует чужую территорию". Вокалист Radiohead Том Йорк назвал письмо "бесполезной тратой энергии", заявив, что его группа не поддерживает и Дональда Трампа, однако не отказывается выступать в США.

По словам основателя группы Pink Floyd, поддерживая "чудесную и драгоценную демократию Израиля", Йорк и его группа пересекли идеологическую "красную линию" и, вольно или невольно, выполнили "идеологический заказ израильского правительства".





