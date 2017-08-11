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Досуг

Основатель Pink Floyd заявил, что его коллеги боятся прослыть антисемитами

время публикации: 16:10 | последнее обновление: 16:20 блог версия для печати фото
Основатель Pink Floyd заявил, что его коллеги боятся прослыть антисемитами

Роджер Уотерс, один из основателей легендарной группы Pink Floyd, дал интервью каналу RT America, выразив свое крайне негативное отношение к коллегам-музыкантам, которые, по его мнению, "боятся выступить против Израиля, чтобы не выглядеть антисемитами". Уотерс утверждает, что ситуация сегодня в США такова, что антиизраильские настроения могут стоить музыканту карьеры.

Уотерс также раскритиковал музыкантов группы Radiohead, 19 июля давших концерт в Тель-Авиве.

Напомним, весной этого года Уотерс подписал открытое письмо к участникам группы Radiohead с призывом отменить выступление в Израиле, поскольку "эта страна оккупирует чужую территорию". Вокалист Radiohead Том Йорк назвал письмо "бесполезной тратой энергии", заявив, что его группа не поддерживает и Дональда Трампа, однако не отказывается выступать в США.

По словам основателя группы Pink Floyd, поддерживая "чудесную и драгоценную демократию Израиля", Йорк и его группа пересекли идеологическую "красную линию" и, вольно или невольно, выполнили "идеологический заказ израильского правительства".



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