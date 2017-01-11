Весной в Израиле комедия "Невеста напрокат"

В мае в Ашдоде, Беэр-Шеве, Хайфе и Тель-Авиве состоятся показы спектакля "Невеста напрокат". В постановке задействованы такие звезды театра и кино, как Александр Михайлов, Елена Проклова, Юлия Такшина и другие.

Сюжет спектакля сразу настраивает зрителя на шутливый тон. На первый взгляд — все просто. Молодой человек никак не может встретить девушку, с которой готов был бы связать свою жизнь. Ему предстоит встреча с отцом, с которым он давно не виделся. Юноша хочет показать отцу, что жизнь у него сложилась прекрасно: есть невеста, прекрасная работа. Что же делать? Главного героя посещает гениальная мысль – невеста напрокат! Девушка для нужной роли нашлась. Но впустив ее на короткое время в свой дом, главный герой понимает, что не хочет, чтобы она уходила.

По ходу спектакля возникает множество комичных ситуаций. Легкий, доброжелательный юмор звучит на протяжении всей постановки. Но за этой видимой легкостью — тонко, иронично и даже с каким-то трепетом раскрываются проблемы взаимоотношений между представителями разных поколений.

Приобрести билеты на спектакль можно в кассе Art-Star.

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