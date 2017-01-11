Туризм в Эйлате: рекомендации от муниципалитета

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Эйлат находится в десятке самых желанных для посещения мест 2017 года в списке международного сайта путешественников Tripadvisor, и количество желающих его посетить только растет.

Эйлат способен преподнести много сюрпризов. После сиесты мы погрузились в многолюдную ночную жизнь города и пришли к выводу, что короткие ночные часы в Эйлате – самые главные в его жизни.

Всем известно, что в Эйлат едут за морем, солнцем и ощущением безграничной свободы. Однако после захода солнца мы видим совершенно другое лицо города – страстное, совершенно не похожее на город днем.

Другими словами, ночная сторона Эйлата также прекрасна зимой, как и летом: ночи все такие же жаркие. Больше туристов – больше развлечений

Ночная жизнь в Эйлате последнее время очень оживлена. Это связано с тем, что иностранных туристов и путешественников-израильтян в городе много, как никогда. В экономике все взаимосвязано: большое количество туристов дает возможность открывать новые развлекательные заведения, пабы и рестораны, а также развивать индустрию ночных развлечений.

И в самом деле, за последние 10 лет количество проведенных туристами в городе ночей увеличилось на 1 миллион. Израильские туристы также проявляют к Эйлату все больший интерес: с 2000 года количество проведенных здесь ночей израильтянами увеличилось на 40%. Совершенно очевидно, что зимний Эйлат стал нравиться израильтянам, что приносит городу немалую пользу. Кроме того, значительно увеличилось число международных рейсов, которые переполнены туристами. А в связи с открытием нового аэропорта этой весной ожидается небывалый наплыв отдыхающих. И совершенно ясно, что все они будут искать не только солнце, море и дайвинг среди кораллов, но и незабываемую ночную жизнь.

"Одним из огромных преимуществ Эйлата является то, что, в отличии от своих соседей, он является единственным западным городом на побережье Красного моря, со всеми вытекающими последствиями, – заявляет Меир Ицхак Халеви, мэр Эйлата, и добавляет – как результат, мы имеем развитую индустрию развлечений, включающую ночную жизнь: пабы, рестораны, ночные клубы, бары, развлекательные мероприятия, базары, фестивали, достопримечательности и т.д."

Свой Эйлат для каждого любителя развлечений

После серии ночных вылазок по развлекательным местам Эйлата, мы поняли – в этом городе существуют все виды развлечений. Зимой в Эйлате меньше молодых семей и больше активной молодежи и более зрелой публики, которой нужны качественные развлечения.

Таким образом каждый выбирает именно то, что больше всего его интересует: модные бары, классические пабы, элитные ночные клубы или бурные вечеринки до рассвета. Нужно только знать, как их найти.

В рамках мероприятия "Умный город" (при поддержке Европейского союза) Эйлат предлагает бесплатный Wi-Fi по всему городу, и теперь возможно искать места для отдыха и развлечений через специальное приложение. Приложение может похвастаться расширенным поиском и удобным навигатором по ночной жизни Эйлата. В приложении "Эйлат Плюс" вы найдете все, что вам нужно знать о том, что происходит и будет происходить в городе. Мы рекомендуем вам скачать его, прежде чем вы соберетесь выехать в сторону Юга. Ведь умный отдыхающий – это тот, кто заранее знает, чего он хочет.

Кроме того, приложение откроет для вас много интересных событий, о которых вы даже не догадывались: разнообразные фестивали, которые проходят зимой – полные адреналина спортивные фестивали, музыкальные фестивали, а также фестиваль уличных театров.

Вырезать и сохранить: от уютного маленького паба до трендового танцевального бара

Многие из баров в Эйлате уже стали легендой. Например, классический "Three Monkeys Pub", который может похвастаться уютным танцполом и показом значимых спортивных событий на большом экране.

"Paddy's Irish Bar Eilat" – это типичный ирландским паб, как с точки зрения дизайна, так и благодаря огромному выбору марок ирландского виски. Кроме того, по выходным здесь проходят живые выступления. Еще одна легенда - паб "Mike's Place" - это изысканное меню, бильярд, спортивные трансляции на 16 экранах и живые выступления израильских и зарубежных исполнителей.

Если вы хотите интимности старого доброго местного паба, вам стоит посетить "Messi Bar" – место, созданное для ценителей (но не только) рок музыки – здесь можно услышать также израильских и альтернативных исполнителей.

В Эйлате существует настоящая алкогольная "Academia Bar" где вы найдете бесконечное количество сортов и видов алкогольных напитков.

Если вам еще не хочется в уютный маленький паб, то попробуйте "Bears Pub": в конце недели там проходят бурные вечеринки с музыкой до утра и танцами.

В "Bardak Eilat" вас ждет европейский интерьер и музыка разных жанров – от рока до электроники.

"The Beatles Bar Eilat" танцевальный бар, который совмещает три важных элемента: хорошая музыка, качественный алкоголь и изысканное меню. Всех любителей развлечений здесь ждут приятные сюрпризы каждый день – программа всегда разная.

"Shama Shama Bar" – это изысканная атмосфера, уютные диваны, неповторимый вид с балкона и сердечное обслуживание.

В "De Bar" мероприятие "бездонное пиво" каждый воскресный вечер и качественная "черная" музыка вместе с рок-хитами разных периодов.

Хотите почувствовать себя за границей? Зайдите в бар "5th Avenue Eilat" - коктейль-бар в стиле Нью-Йорка, где вы можете сидеть за динамичной и яркой барной стойкой или удобными столами. Насладиться сытным и вкусным гамбургером вместе с холодным разливным пивом, или карпаччо из гусиной печени со сладким коктейлем на ваш выбор - идеальное сочетание элитного ужина и похода в ночной клуб: отличная музыка и пять кухонь, которые работают одновременно и принимают самые разнообразные заказы от посетителей.

Проснулись после сиесты и настроены на социальную справедливость? "Drinkin" бар с его ценами, которые можно рассматривать, как дань социальной справедливости, – отличное место для отдыха с товарищеской атмосферой и разумными ценами. И если мы говорим о разумных ценах, то бар "Drink Point" предлагает умеренные тарифы на алкоголь и приятную музыку.

Вы любите танцы? Тогда советуем вам посетить большой танцевальный клуб "DOME", где есть 2 бара, VIP зоны на открытом воздухе, сложный тропический дизайн и отличные концерты - от хип-хопа до электронной музыки.

Любите "балаган" в положительном значении этого слова? Тогда "Crazy Elephant" будет вашим домом ближайшие несколько часов - этот огромный клуб считается одним из самых модных в городе. Он имеет большой современный танцпол, где играет красиво аранжированная музыка и проходят живые выступления ди-джеев со всего мира, а также находятся роскошные VIP комплексы.

"Вместе с этим, в ближайшее время мы планируем построить новые развлекательные комплексы и зоны отдыха, а также около 2000 новых гостиничных номеров во всей восточной части лагуны и на освободившейся зоне бывшего аэропорта", - сказал мэр Меир Ицхак Халеви.

Проведя 2-3 ночи в Эйлате вы быстро поймете, что море и солнце - это всего лишь малая доля жизни города.

Не забудьте отметить себя в социальных сетях, иначе ваше ночное бдение останется незамеченным, а бессонные ночи и веселые приключения с друзьями так и не будут никем оценены.

Более подробную информацию о достопримечательностях и развлечениях в Эйлате вы найдете на сайте туристического отдела муниципалитета Эйлата.