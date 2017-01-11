В феврале в Израиле Юлиан Рахлин и Израильский филармонический оркестр - дирижер Джанандреа Нозеда

Юлиан Рахлин - выдающийся скрипач, альтист и дирижер - даст несколько концертов во второй половине февраля с Израильским филармоническим оркестром, которым на сей раз будет руководить итальянский режиссер Джанандреа Нозеда, а также сыграет и в камерных программах.

Джанандреа Нозеда – темпераментный, потрясающе энергичный итальянец - сегодня широко востребован на мировой концертной сцене. По версии американского журнала "Musical Awards" Джанадреа Нозеда стал главным дирижером 2015 года и удостоен ордена "За заслуги перед Итальянской республикой". Он, как и Рахлин, родился в семье музыкантов; ему, как и Юлиану Рахлину, повезло с педагогами. Пять лет назад – в январе 2012 года – Рахлин и Нозеда уже выступали вместе с ИФО (в тот сезон Нозеда был главным приглашенным дирижером в ИФО), но совсем с иной программой.

С 2007 года Джанандреа Нозеда является музыкальным руководителем туринского Театро Реджио, который под его руководством попал в число ведущих театров мира. Нозеда регулярно выступает с самыми известными современными оркестрами, а также является главным приглашенным дирижером Израильского филармонического оркестра, приглашенным дирижером Питтсбургского симфонического оркестра и дирижером-лауреатом Филармонического оркестра Би-Би-Си. С 1997-го по 2007 год он был главным приглашенным дирижером Мариинского театра (и первым зарубежным музыкантом на этой должности).

Нозеда активно выступает с Симфоническим оркестром и Хором Театро Реджио, которые под его управлением приобрели международную известность, выпустили множество записей и совершили гастрольные туры по странам Азии (Япония, Китай) и Европы.

Многие спектакли, исполненные в Театро Реджио под руководством Нозеды, были выпущены на DVD. Среди них – "Сицилийская вечерня" и "Дон Карлос" Верди, "Борис Годунов" Мусоргского (постановка Андрея Кончаловского) и "Таис" Массне (постановка Стефано Поды), которую журнал BBC Music Magazine включил в список двадцати лучших оперных постановок за последние два десятилетия. В 2013 году, по случаю двухсотлетия Джузеппе Верди, Симфонический оркестр Театро Реджио под руководством Нозеды записал два диска оперных арий с Анной Нетребко и Роландо Вильясоном (Deutsche Grammophon). Эти записи получили высокие оценки слушателей и критиков. Джанандреа Нозеда регулярно выступает с известнейшими оркестрами мира. В их числе – Филадельфийский оркестр, Лос-Анджелесский филармонический оркестр, Кливлендский оркестр, Лондонский симфонический оркестр, Национальный оркестр Франции, Парижский оркестр, Венский симфонический оркестр, Филармонический оркестр Ла Скала и Симфонический оркестр NHK.

Среди недавних ангажементов дирижера – дебютные выступления в Венской государственной опере и Музикферайн. Летом 2013 года он дебютировал на Фестивале в Экс-ан-Провансе с Лондонским симфоническим оркестром ("Риголетто" в новой постановке Роберта Карсена). Осенью 2013 года на торжествах по случаю двухсотлетия Верди Нозеда продирижировал оперой "Аида" в Ла Скала.

С 2002 года Джанандреа Нозеда сотрудничает с нью-йоркской Метрополитен-оперой. В этом театре он продирижировал пятью операми Верди, а в феврале 2014 года представил новую постановку оперы "Князь Игорь" (режиссер Дмитрий Черняков) и возобновленную постановку оперы "Андре Шенье". В тот же период он выступил с Питтсбургским симфоническим оркестром, Филадельфийским оркестром, а также принял участие в гастролях Израильского филармонического оркестра по США.

С 2002 года Джанандреа Нозеда является эксклюзивным артистом компании Chandos. В дискографии дирижера – более 35 дисков с произведениями Прокофьева, Карловича, Дворжака, Сметаны, Шостаковича, Листа (симфонические произведения), Рахманинова (оперы и симфонии), Малера и Бартока. В рамках проекта "Итальянская музыка", вызвавшего огромный интерес критиков всего мира, он записывает произведения известных и малоизвестных итальянских композиторов ХХ века – Альфредо Казеллы, Луиджи Даллапикколы, Гоффредо Петрасси и Эрманно Вольфа-Феррари. Джанандреа Нозеда родился в Милане. Он является одним из известнейших творческих людей Италии. Дирижер уделяет большое внимание воспитанию нового поколения музыкантов и регулярно дирижирует молодежными оркестрами разных стран, в частности Молодежным оркестром Италии, Симфоническим оркестром Гилдхоллской школы музыки и Молодежным оркестром Европейского союза. Джанандреа Нозеда – художественный руководитель Фестиваля в Стрезе (Италия), одного из самых прославленных музыкальных фестивалей Италии

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