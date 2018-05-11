Все мы недолюблены. Философ Михаил Эпштейн отвечает на детские вопросы

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Михаил Эпштейн – философ, культуролог, литературовед, лингвист, эссеист, отец четырех детей.

Главным долгом человека он называет "вочеловечивание". Считает, что гордиться человек может, прежде всего, своими детьми и внуками: "Потому что ты их создал вместе с Господом. Ты и сам в этот момент являешься как бы Господом, но таким, что предоставляешь им свободу, в том числе свободу бунта против себя".

Отвечая на вопрос "Что такое любовь?", Эпштейн начинает с кратчайшего определения "Нельзя быть без", а потом подробно говорит о сексуальной, эротической и, собственно, любовной составляющих, доходя до "рекламного" определения: "Любовь – это готовность провести вечность вдвоем".

Позже, при ответе уже на другой вопрос, роняет такую фразу: "Все мы, в каком-то смысле, недолюблены".

Примечательно, что ни один детский вопрос, прозвучавший в ходе этого интервью, не остался без ответа. А ведущий отбирал отнюдь не самые простые вопросы, некоторые из них звучали в передаче впервые.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Михаилом Эпштейном

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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