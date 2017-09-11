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Московский театр людей и кукол "Чудаки" – в Израиле: шоу для всей семьи

время публикации: 13:55 | последнее обновление: 13:55 блог версия для печати фото
Московский театр людей и кукол "Чудаки" – в Израиле: шоу для всей семьи

Публикуется на правах рекламы

В октябре этого года в Израиль приезжает с гастролями Московский театр людей и кукол "Чудаки", который покажет программу "Времена года". В рамках этого яркого и красочного шоу для всей семьи продолжительностью два часа, артисты расскажут в своей оригинальной манере как сменяют друг друга осень, зима, весна и лето.

- Приобрести билеты на спектакль "Времена года"

Зрители попадут в атмосферу каждого времени года, увидят снег, листопад и расцвет природы, которые состоятся на их глазах.

Шоу рекомендовано для детей 2 лет и старше, билет обязателен для ребенка любого возраста.

Театр "Чудаки" был создан в 1989 году, труппа состоит из профессиональных актеров. Этот коллектив объездил многие города России, успешно гастролировал в Великобритании, Латвии и Германии, Белоруссии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах, Соединенных Штатах Америки, Сербии, Омане, Бахрейне и Катаре, где их тепло принимали.

Театр неоднократно участвовал в международных фестивалях театров кукол, а в январе 1994 года был удостоен звания лауреата фестиваля "Эра милосердия" – за спектакль "Наш Теремок".

Спектакли и шоу этого театра отличаются яркостью и богатством изобразительных средств, а также своеобразной эстетикой. "Чудаки" стремятся поднять зрителям настроение и дать свободу фантазии . Работы театра отмечены дипломами и званиями лауреатов.

За годы своего существования, театр создал полнометражные спектакли, игровые и развлекательные программы, эстрадные номера, шоу. Он дарит зрителям возможность окунуться в чудесный мир сказки, куда нет входа суете и рутинным проблемам, и пробуждает фантазию.

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