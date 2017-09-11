Хип-хоп иллюзион – Pixel Мурада Мерзуки в Израиле

Публикуется на правах рекламы

Что общего между реальным и виртуальным? Общее – это мы, люди, быстро приспособившиеся к четвертому измерению, научившиеся легко с ним взаимодействовать, и даже танцевать в нем. Это подтверждает группа Käfig французского хореографа Мурада Мерзуки, привозящего в Израиль балет "Пиксель", где движение стало проекцией идеи, танец приходит из другого измерения, а классика – из хип-хопа.

- Приобрести билеты на представление группы Käfig

Современный театр, а также балет активно используют новые технологии, видео-арт и саунд-арт, датчики движения, сенсорные проекции и умные, едва ли не говорящие за артистов картинки. Мурад Мерзуки, руководитель Национального хореографического центра Кретей, поставил спектакль "Пиксель" в виртуальном пространстве: его участники танцуют на экране, в виртуальных плоскостях, в которые превращены сцена и кулисы, а трехмерные изображение создают воздушные оптические иллюзии.

Танцовщики парят в воздухе – и в реальном, и в виртуальном мире, в альтернативном сценическом экспериментальном мультмедиа пространстве "Пикселя", премьера которого состоялась во Франции в ноябре 2014 года.

Спектакль "Пиксель" – проект междисциплинарный, созданный силами хореографа Мурада Мерзуки и художников Клэр Бардэн и Адриена Мондо.

Мерзуки, француз по происхождению, собрал в 1996 году балетную труппу "Cie Käfig" из танцоров, выступающих на улицах Рио-де-Жанейро. Сегодня у этого коллектива более двадцати постановок в шестистах городах по всему миру. При труппе Käfig открыта первая в мире хореографическая школа хип-хопа.

В "Пикселе" танцовщики предлагают зрителям все: от брейк-данса до медленного танца - slow motion, танцевальной импровизации на светящихся волнах с брызгами из золотистых пикселей, движением которых управляют танцовщики. А через секунду – стена пикселей отметает их вглубь, сминает и уносит за кулисы. Электронная музыка композитора Армана Амара, обладателя приза "Сезар" за саундтрек к фильму "Концерт", задает ломаный ритм – замедленный, перекатывающийся, ускоренный, несущийся.

Мурад Мерзуки ответственен за танец, а святящиеся золотистые пиксели сотворены компанией "Adrien M / Claire B", основанной в Лионе в 2004-м году художниками видео-арта Клер Бардэн и Адриеном Мондо. Среди их работ – театральные и танцевальные спектакли, выставки, инсталляции с использованием специальных программ, которые комбинируют реальный и цифровой миры.

Технология, используемся в балете "Пиксель", называется видеомэппинг – искусство создания и наложения трехмерных видеопроекций на физические объекты с учетом их геометрии и местоположения в пространстве. Мерзуки же известен в первую очередь тем, что, развивая направление хип-хоп, смешивал его с цирком, бразильской капоэйрой и уличным танцем.

Мурад Мерзуки уже знаком израильским зрителям – его проект для бразильской труппы Agwa - Käfig/Brazil, был представлен в Израиле в 2013-м году. 47-летний Мерзуки - руководитель одного из национальных балетных центров Франции в городе Кретей. Всего во Франции насчитывается двадцать субсидируемых государством танцевальных центров, существующих в разных регионах страны.

Материал предоставлен PR- агентством