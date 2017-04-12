12 апреля 2017 г.
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Скоро в Израиле "Микрокабаре" – проект музыкантов группы "Серебряная Свадьба"

время публикации: 12:39 | последнее обновление: 12:39 блог версия для печати фото
В мае в Иерусалиме, Беэр-Шеве, Хайфе и Тель-Авиве можно будет увидеть музыкальный проект белорусского кабаре-бэнда "Серебряная свадьба

В мае в Иерусалиме, Беэр-Шеве, Хайфе и Тель-Авиве можно будет увидеть музыкальный проект белорусского кабаре-бэнда "Серебряная свадьба" под названием "Микрокабаре".

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Небольшое по форме, но эмоционально насыщенное представление состоит из песен-историй, песен-микродрам, песен-происшествий. Трагические и пронзительные истории любви микробов и продавщиц, супергероев и городских сумасшедших, судьбы воробушков, снеговиков и капитанов дальнего плавания сливаются в особенное повествование, где есть место и пронзительной грусти, и головокружительной радости.

"Серебряная свадьба" – это музыкально-театральный балаган, который образовался в 2005 году в Минске. Уморительная команда под предводительством вокалистки — артистичной и пронзительной Светланы Бень — выдает необыкновенный музыкальный коктейль из французского шансона, диксиленда, кантри, народной музыки и латиноамериканских ритмов в манере разбитного уличного оркестра. Они играют в барах размером со шкаф и на гигантских открытых площадках, их любят клоуны всех мастей, дети и менеджеры среднего звена. Отправляясь в тур, "Серебряная свадьба" берет с собой чемоданы, набитые удивительным реквизитом — цирковым и театральным. В репертуаре группы — песни на русском и французском языке, ироничные, парадоксальные и жизнеутверждающие.

Публикуется по материалам PR-агентства

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Среда, 12 апреля 2017 г.
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