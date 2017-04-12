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Досуг

Пасхальная шоколадная зайка: праздничный наряд от Playboy

время публикации: 14:23 | последнее обновление: 14:33 блог версия для печати фото
Пенни Дельбог на презентации квеста в Лондоне. Апрель 2017 года
Пенни Дельбог на презентации квеста в Лондоне. Апрель 2017 года
Пенни Дельбог на презентации квеста в Лондоне. Апрель 2017 года
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13 апреля клуб Playboy в Лондоне проводит квест для взрослых "Охота за пасхальным яйцом". Презентовала это мероприятие британская модель Пенни Дельбог, которую нарядили в необычный костюм.

Модель изображала "шоколадную зайку", ее наряд состоял из корсета из темного шоколада, с "вышивкой" из белого шоколада, сладких ушек, хвостика и воротничка с бабочкой.

На изготовление этого наряда у дизайнера Мишель Вибово ушло три дня и пять кг шоколадной массы. Затем последовала сложная процедура водружения этого кондитерского изделия на тело модели.

Чтобы шоколад не таял, между ним и телом девушки была проложена ткань. Тем не менее, Пенни пришлось очень аккуратно двигаться во время презентации, чтобы не потерять заячьи уши и "шоколадную грудь".

Многие дизайнеры-кондитеры в разных странах мира занимаются изготовлением одежды из шоколада – в основном, для модных показов и шоу, но иногда и по индивидуальным заказам. Однако Playboy никогда ранее не наряжал своих "заек" в съедобные сладкие наряды. Первый такой опыт привлек заметное внимание СМИ.

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