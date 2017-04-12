Концерт Леонида Фёдорова (АукцЫон) и группы Крузенштерн и Пароход

Совместный концерт Леонида Фёдорова, бессменного лидера группы "АукцЫон", и израильской авант-рок группы "Крузенштерн и Пароход". Концерт пройдет в тель-авивском клубе "Левонтин" 6 мая, начало в 20.00

- Приобрести билеты на концерт Леонида Фёдорова и группы Крузенштерн и Пароход

Леонид Фёдоров любит удивлять не только свою публику, но и самого себя, а потому каждый его концерт — непредсказуемое и неординарное событие. На февральском концерте-презентации его альбома "Псалмы" слушатели были свидетелями уникального концертного эксперимента, когда звук, воспроизводимый музыкантами на сцене, шел в зал из 15 колонок, расставленных по кругу, полностью погружая зрителя в пучину музыки. На ближайший свой тель-авивский концерт Леонид снова позвал своих давних соавторов — израильский коллектив "Крузенштерн и Пароход", но на этот раз без барабанщика — на сцену вместе с Фёдоровым поднимутся бас-гитарист Игорь Крутоголов и кларнетист Руслан Гросс. Что означает это стремление к камерному звучанию — мы, видимо, сможем узнать только на концерте, а пока что музыканты обещают нам не только лучшие песни из репертуара существующего уже 4 года коллектива "Фёдоров и Крузенштерн", но и давно знакомые песни из альбомов Леонида Фёдорова разных лет.

Леонид Фёдоров. Знаковая фигура российской рок-музыки, известный также как один из интереснейших музыкантов-экспериментаторов, который сотрудничал с ведущим авант-джазовым контрабасистом России Владимиром Волковым и "Волковтрио"; поэтами Алексеем Хвостенко и Анри Волохонским; фольклористами Сергеем Старостиным и Андреем Котовым; композитором и мыслителем Владимиром Мартыновым, виртуозным скрипачом Татьяной Гринденко, лидером группы "Не Ждали" Леонидом Сойбельманом, звёздами нью-йоркской новой музыки Марком Рибо, Джоном Медески, Недом Ротенбергом, Фрэнком Лондоном, Чесом Смитом и многими другими.

"Крузештерн и Пароход". "Каратэ-бокс-джаз" — так в шутку называют свой стиль музыканты израильской группы "Крузенштерн и Пароход", иронизируя над любыми попытками классифицировать их музыку. Еврейские мелодии, зубодробительный хард-кор, прогрессив-рок и фри-джаз соединяются в плотный музыкальный поток. Басист Игорь Крутоголов, израильский композитор и импровизатор, пишет для группы всю музыку, в которой гармонично сочетаются мощный звук и пронзительные мелодии, глубина и ироничная отвязность.

Публикуется по материалам PR-агентства