12 апреля 2017 г.
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Театр "Гешер" представляет в пасхальные каникулы детские спектакли

время публикации: 11:27 | последнее обновление: 11:27 блог версия для печати фото
В дни Пасхальных каникул театр Гешер приглашает юных зрителей и их родителей на спектакль "Странствия Одиссея"
В дни Пасхальных каникул театр Гешер приглашает юных зрителей и их родителей на спектакль "Дух театра"

В дни Пасхальных каникул театр Гешер приглашает юных зрителей и их родителей на спектакли "Странствия Одиссея" и "Дух театра".

"Странствия Одиссея" по мотивам древнегреческого эпоса Гомера, превратились в невероятно захватывающее путешествие благодаря драматургу Рои Хену и режиссеру Шир Гольдберг. "Спектакль отличает убедительная актерская игра, прекрасно написанная пьеса и серьезное отношение к теме и зрителям", - отметили критики издания Time Out. Для создания особого мира, полного театральной магии, были придуманы красивые декорации и музыка, яркие необычные костюмы, грим, свет, и даже куклы. Богатая форма и содержание не дают ни на секунду заскучать, ни детям, ни взрослым. Спектакль "Странствия Одиссея" - 14 апреля в 10:00 и 12:30.

- Приобрести билеты на спектакль "Странствия Одиссея"

Спектакль "Дух театра", поставленный режиссером Амиром Вольфом, открывает перед зрителями фантастический, полный тайн и секретов мир театра. Вместе с главными героями – двумя детьми по имени Нери и Нога, вы отправитесь в удивительное путешествие из деревушки Хорбица в деревушку Кцекаце и узнаете, как плачут, целуются, влюбляются, умирают и оживают на сцене актеры. Встретите медведя, который и не медведь вовсе, болото-наоборот и бумажный снег, который окажется настоящим. Критики газеты "Аарец" отметили, что "пьеса Рои Хена в постановке Амира Вольфа полна фантазии и истинного волшебства". 15 апреля в 10:00 и 12:00 зрителей всех возрастов ждет масса приключений и впечатлений от нового спектакля "Дух театра".

- Приобрести билеты на спектакль "Дух театра"

Публикуется по материалам PR-агентства

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Среда, 12 апреля 2017 г.
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