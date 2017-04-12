В Боснии и Герцеговине уволена телеведущая, подрабатывавшая проституткой

В Боснии и Герцеговине 26-летняя Сенада Нуркич была уволена с телеканала Pink, где работала ведущей, после того, как призналась в том, что подрабатывала проституткой, пишет британский таблоид The Sun.

Сенада вела развлекательную передачу под названием "Мощная программа", которая была довольно популярной, несмотря на то, что зрители иногда жаловались на вульгарность телеведущей, отмечает сайт Kurir. После ее увольнения передачу убрали из эфира.

Несмотря на то, что проституция запрещена в Боснии и Герцеговине, Сенада Нуркич открыто призналась, что зарабатывала, продавая свое тело, "чтобы выжить". Она также заявила: "Проституция ничем не отличается от других видов деятельности. Я не вижу ничего плохого в этом".