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Досуг

"Бог - это программист". Владимир Яковлев в программе "Детский недетский вопрос"

время публикации: 06:53 | последнее обновление: 06:54 блог версия для печати фото
Владимир Яковлев
Владимир Яковлев и Дмитрий Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Владимир Яковлев – основатель, первый главный редактор, генеральный директор и владелец издательского дома "Коммерсантъ", ныне фотограф и писатель, руководитель проекта "Возраст счастья".

Трехлетний мальчик спросил: "Где растет счастье?" "Счастья нет. Это иллюзия", – отвечает Яковлев, утешая мальчика тем, что человек приближается к счастью после 50-ти. Синоним слова счастье, по его мнению, – цельность.

"Самый большой успех в моей жизни – когда в 53 года я полностью разорился. Эта ситуация дала мне больше, чем какая-либо другая в моем прошлом", – говорит Владимир Яковлев.

"Самое страшное, что с вами может произойти в жизни, – это зрелость", – считает он. И поясняет: "Зрелость – это завершение развития".

"В какой-то момент я понял детскую штуку, от которой у меня снесло крышу: человек – единственное живое существо, которое имеет возможность выбора развиваться или нет".

"Не стареть – значит развиваться", – полагает Яковлев, признавая, что это сложно, "потому что приходится отказываться от себя старого, от себя прежнего".

"Бог это программист. Мы живем в развивающей программе. Я считаю, что мироздание не заботится о нашем благополучии, а заботится о нашем развитии. Я живу в этой программе. И не могу судить о программисте. Для того, чтобы судить о программисте, нужно выйти из программы", – говорит Яковлев.

В конце передачи звучат слова: "Если смерть – это неизвестность, то смерть – это самое большое приключение в жизни". Возможно, с разговора на эту тему начнется следующая передача с Владимиром Яковлевым.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Владимиром Яковлевым

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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